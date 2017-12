Dreck-Trennung a Residenze misst besser kontrolléiert ginn (31.12.2017) Lëtzebuerg läit bei der Produktioun vun Offall liicht iwwert dem europäeschen Duerchschnëtt.

215 Kilogramm Knascht geheit an der Moyenne all Resident pro Joer an déi schwaarz Poubelle. Am europäesche Verglach läit een do ganz wäit vir. Kuckt ee sech méi genee un, wat sou alles an d‘Poubelle flitt, fält op, datt gutt 30 Prozent Biooffall an der schwaarzer Poubelle lant, 20 Prozent Plastik an och genee esou vill Pabeier. An do wëll d‘Regierung elo usetzen, fir dat manner Reschtoffall ufält, sou de Robert Schmit , Direkter vun der Ëmweltverwaltung. Haaptsächlech d'Gemenge solle fir de Pabeier sensibiliséiert ginn. Geschitt dat net, gëtt de Pabeier mam Reschtmüll verbrannt oder deponéiert. Bei der Sensibiliséirungscampagne wëll een informéieren, wat a wéi eng Poubelle gehéiert.Bei der Gestioun vum Offall stellen d‘Residenzen ee gréissere Problem duer, hei wier et dacks d‘Allgemengheet, déi den Dreck bezilt, hei géif manner recycelt ginn. Do misst de Prinzip vum "Pollueur-payeur" agefouert ginn. Am Prinzip missten an alle Residenzen eenzel Sammelstelle sinn fir Rescht-Offall, Plastik, Pabeier, Glas a Bio-Offall. Am Prinzip missten d‘Gemengen kontrolléieren, ob d‘Syndicate sech dorunner halen, kontrolléiert gëtt awer kaum.