© RTL (Archiv)

Den 112 mellt um fréie Méindeg de Moien zwar keng Accidenter fir d'Nuecht vum Joreswiessel, dofir huet et awer op ville Plaze gebrannt an d'Pompjeeë goufe geruff.Zuan der Dondeler Strooss huet e Sonndeg den Owend géint 21.20 Auer eng Friteuse gebrannt, hei waren d'Ambulanz an den Zenter vu Mamer an och den Zenter vu Kielen op der Plaz.Zuan der Rue Marie-Thérèse huet kuerz drop eng Poubelle gebrannt, dee lokalen Zenter huet sech der Saach ugeholl.Zuan der Duchscher-Strooss stounge géint 22.45 Auer Hecken a Flamen, de Corps Maacher/Mäertert war sur place.Géint Hallefnuecht huet zuan der Route Nationale e Bam gebrannt, och hei war de Corps Maacher/Mäertert am Asaz.Zuan der Cité Op Hudelen huet kuerz no 1 Auer Offall gebrannt. De Schëfflenger Zenter huet sech hei drëm gekëmmert.An uman der Rue Auguste Trémont huet quasi ëm déi nämmlecht Zäit e Container Feier gefaang. Dat war eng Saach fir de Stater Interventiounszenter.