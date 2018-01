Obwuel et a verschiddene Gemengen eigentlech verbuede war, Freedefeier ofzeschéissen, krut d'Police awer iwwer 60 Appelle wéinst Leit, déi drop an derwidder geschoss hunn.Ugefaangen huet dat schonn e Sonndeg de Mëtteg géint 15 Auer, dee leschten Appell koum e Méindeg de Moien um 4 Auer.Dacks gouf dofir den Noutruff vun der Police gewielt, obwuel et sech streng geholl jo dobäi net ëm Noutfäll handelt, esou d'Police an hirem Bulletin.An de meeschte Fäll konnten d'Leit, déi ugeruff hunn, awer net matdeelen, wie fir de Kaméidi responsabel wier, a wann d'Police - jee no Disponibilitéit - dann op d'Plaz komm ass, war et meeschtens schonn ze spéit.Konnt d'Police aus Zäitgrënn net op d'Plaz fueren, kruten d'Uruffer geroden, den Dag drop op d'Kommissariat ze goen an do da Plainte ze maachen, wann d'Nimm vun de Kaméidismécher bekannt waren. E puer Uruffer wollten awer just de Kaméidi mellen an net och nach eng Klo areechen.Erwëscht huet d'Police awer e puer Jonker, déi an der Géigend vu Luerenzweiler bei engem Bësch mat Knupperte gespillt hunn. Si haten och eng Schreckschosspistoul derbäi. Déi hu se mussen ofginn a se goufe protokolléiert wéinst der verbuedener Waff a wéinst Stéierung vun der Rou. En Awunner vu Luerenzweiler hat d'Police avertéiert.Dovun ofgesinn war d'Silvesternuecht awer bal eng Nuecht wéi ee se op all Weekend huet. Et gouf keng aussergewéinlech Incidenten. D'Zuel vu Streidereien an der Famill huet sech och am normale Kader beweegt, just eemol huet mussen eng Prozedur wéinst haislecher Gewalt ageleet ginn, esou d'Police.Am Ganzen ass d'Police och 20 Mol an der Silvesternuecht wéinst Ausernanersetzungen op oppener Strooss oder op private Partye kontaktéiert ginn. Dacks ass e Réckruff vun der Police duergaangen, fir d'Situatioun ze klären. 13 Mol huet si dowéinst awer missen op d'Plaz fueren. 4 Mol hat ee sech esou an d'Hoer kritt, datt Kierperverletzung notéiert gouf. Schold war an der Reegel den Alkohol, ma och d'Rakéite waren en Thema ...Zu Veianen huet sech ee Gaascht esou de Batti gestallt, datt en Handschellen ugedoe krut. Hien hat mat Saachen ëm sech gehäit, nodeems en eng Party scho verlooss hat, dunn awer rëm do opgedaucht ass ... hei war d'Police direkt zweemol op der Plaz. An deen Ondugenen huet och nach probéiert, engem Beamte seng Waff ze zoppen, op se ze späizen a se ze trëppelen; hien huet d'Nuecht am Spidol verbruecht, fir sech ze berouegen ... an den Alkohol ofzebauen.Zu Téiteng war ee Mann déck genervt, well een anere säin Auto op säin Terrain gestallt hat. Wéi d'Police him dunn erkläert huet, datt een Autoe just vun der ëffentlecher Strooss ofschleefe loosse kéint, war de Mann rosen an huet selwer gehandelt - zesumme mat enger anerer Persoun huet en d'Pneue vum Auto ofmontéiert an deen op Zillen opgebockt. Wéi de Proprietaire hannescht koum, war deen natierlech not amused. Et koum zum Sträit an d'Police ass och komm. Um Enn goufen d'Pneuen nees montéiert an no e bësse guddem Zouriede gouf op Plaintë verzicht.Sträit och well verschidde Caféen nach no 5 Auer Kaméidi gemaach hunn. D'Police huet si protokolléiert, well si sech net un d'Auerzäite fir zouzemaache gehalen hunn.Et goufen donieft och 6 Führerschäiner agezunn, wéinst Alkohol um Steier.A 5 Persounen hunn d'Silvesternuecht mussen am Arrest verbréngen, well si sech dernieft beholl haten.