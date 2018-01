E Méindeg de Mëtteg géint 12.30 Auer gouf den 112 driwwer informéiert, datt eng Persoun am Gaange wier am Stau ze erdrénken.

© Administration des services de secours / Facebook

An der Géigend vun der Staumauer bei Esch-Sauer war eng Persoun am Waasser a seriöe Problemer.Direkt goufen all Mëttel agesat, fir se ze retten.D'Affer konnt sech awer nach aus eegener Kraaft un d'Ufer retten.

© Administration des services de secours / Facebook

De Police-Helikopter huet d'Persoun do lokaliséiert.18 Fräschmänner vun der Administration des services de secours, ënnerstëtzt vum Zenter vun Esch-Sauer, hunn d'Persoun aus dem géie Rampli geholl, esou datt se vun den Ambulanciere vu Wolz an dem Samu aus dem Norde betreit konnt ginn.Si ass "saine et sauve", wéi d'Administratioun op Facebook schreift.