Si konnten doduerch evitéieren, dass d'Feier op en zweeten Auto iwwergegraff huet. Et gouf beim Asaz kee blesséiert. Op der Plaz war wéi gesot den Asazzenter vun Esch vun engem Won a 6 Pompjeeën.Zuhuet et um Dënschdeg de Moien an engem Haus gebrannt. Et ass kengem eppes geschitt. Ausléiser kéint e Problem um Elektresche gewiescht sinn. Op der Plaz waren d'Rettungsdéngschter vum Rëmeleng a Käl.