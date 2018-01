"Et wär am beschte gewiescht, fir d'Rentrée am September all zesummen um neien, ale Site ze sinn!": Dat sot den Direkter vum Escher Meedercherslycée.

© Architektebüro / www.ballinipitt.lu

Dëst um Dënschdeg de Moien, um Dag, op deem dat neit Gebai vum LHCE no enger Renovatioun, déi méi laang gedauert huet wéi geplangt, nees fir de Schoulbetrib opgoung.

No iwwer 5 Joer Trennung, an deenen den LHCE quasi als zwou Schoulen op zwee Sitte fonctionnéiert huet, ass dat renovéiert neit Gebai nämlech um Dënschdeg de Moien nees opgaangen.

Well de September-Delai vun der Renovatioun net konnt agehale ginn, gouf vill gestruewelt, fir awer fir d'zweet Trimester domat fäerdeg ze ginn.

Et ass een endlech nees ënner engem Daach zesummen, sot den Direkter Jean Theis.



De Jean Theis seet, et wier wichteg fir si, dass se elo hirer Meenung no do Schoul kënnen halen, och wann d'Gebai nach net fäerdeg ass. Et wier awer nach immens vill Finitioun ze maachen.





De Jean Theis, Direkter vum LHCE



Wann d'Opreegung sech bis geluecht huet, kann de Confort vun der Reunifikatioun vum LHCE genoss ginn, sou e frouen an erliichterte Schouldirekter.

Kuckt een op de rezenten Historique zréck, wär en neit Gebai op engem anere Site sécher déi méi einfach Léisung gewiescht.

Bei Conveniate wären d'Ex-Schüler dann awer och frou, an „hiert“ Gebai erëmzekommen, betount de Jean Theis, deen och frou doriwwer ass, dass d'Schülerzuel zanter enger Zäit schonn eropgeet. D'Lach an den Zuelen, dat ze verstoe war, wär iwwerbréckt.

Mat elo ronn 880 Schüler wär ee bal um Maximum ukomm, well d'Gebai jo net vergréissert, mä just ëmgebaut gouf. Fir den Direkter vum Hubert Clement wäre bis zu 950 Schüler um Site méiglech. Ob d'Fro hin, wéi laang een dann elo hofft, am LHCE roueg ze sinn, huet de Jean Theis erkläert, dass dat elo renovéiert Gebai do virdru 60 Joer bestanen hätt ...