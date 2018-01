Intergenerationelle Fong/Reportage Ben Frin



Dëse Fong, deen 2014 am Kader vum Zukunftspak an d'Liewe geruff gouf, soll zum Wuel vun zukünftege Generatioune bäidroen. Eng 200 Milliounen Euro stinn de Moment um intergenerationelle Fong, 50 Millioune mussen op d'mannst all Joers dobäikommen. Déi aner Regierungen hätten d'Sue verplangt, sou bal se erakomm sinn, sou de Premier.Verplangt sinn di heite Suen net fir virun 2035 oder wann iwwer 1 Milliard Euro op der Säit sinn. Woufir se da konkret dierfe benotzt ginn, fir wéi eng Projeten, wéisst een haut nach net, heescht et beim Finanzministere. Gespeist gëtt oder gouf dat virtuellt Spuerschwéngchen zum Deel duerch d'TVA op den E-Commerce, obwuel dee jo an de leschte Jore bal komplett ewechgefall ass. Vun TVA an Accisen op Bensin kënnt en aneren Deel vun de Bäiträg. Am Prinzip gëtt de Fong um Enn ganz einfach aus dem Budget gefiddert. Dës Regierung huet Suen, déi net all Joer erëmkommen, op ee Kont gesat fir déi nächst Generatiounen.

An Zäiten, wou de Staat Suen erakritt, wéilt een eng Reserve fir d'Zukunft uleeën. Genee do setzt d'Kritik vun Oppositiouns-Säit un, esoulaang een en Defizit am Zentralstaat hätt a Staatsscholde misst maache, kéint een op der anerer Säit net vu Spuere schwätzen.