Anomalies mensuelles et annuelles des températures moyennes (en °C) pour quatre stations du réseau d’observations de l’ASTA. © ASTA Anomalies mensuelles et annuelles relatives (en %) des sommes de précipitations pour quatre stations du réseau d’observations de l’ASTA © ASTA « ZréckWeider »

Véier Statiounen, vun den 30, déi et am Land ginn, goufen erausgesicht, fir mat der Referenzperiod, vun 1981 bis 2010 ze vergläichen. Dobäi gouf et eng Statioun am Norden, Aasselbur, eng am Südwesten, zu Kënzeg an zwou Statioune laanscht d'Musel, Réimech a Gréiwemaacher, erausgefiltert.De gréissten Temperaturënnerscheed gouf et zu Kënzeg, wou een an der Moyen bei 0,7 Grad méi, wéi d'Referenzperiod louch. Den niddregsten Ënnerscheed gouf zu Aasselbur mat 0,4 Grad gemooss.Op d'Méint gekuckt war op alle Statiounen de Februar, Mäerz, Mee, Juni, Oktober, November an Dezember méi waarm wéi d'Referenzperiod. Donieft ware Januar, Abrëll a September méi kal.Erausgestach huet dobäi de Januar, wou d'Temperaturen bei +3 Grad par Rapport zu der Referenzperiod zu Kënzeg a Réimech louchen. -2,9 Grad, nees op d'Referenzperiod gekuckt, goufen zu Kënzeg a Gréiwemaacher am Januar gemooss.Wat den Nidderschlag betrëfft, sou gouf et, nees par Rapport zu der Referenzperiod, direkt zwee Extremen. Déi éischt Hallschent vum Joer war méi dréchen an déi zweet Hallschent vum Joer méi naass, wéi dat tëscht 1981 an 2010 de Fall war.Communiqué par: ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs

Le service météorologique de l'Administration des services techniques de l'agriculture (ASTA) a fait une évaluation pour l'année 2017 des données météorologiques de ses 30 stations d'observation distribuées sur le territoire du Grand-Duché. Quatre stations ont été comparées par rapport à la période de référence 1981-2010, une station du nord (Asselborn), une au sud-ouest (Clemency) et deux stations le long de la vallée de la Moselle (Remich et Grevenmacher).



L'année 2017 a été plus chaude que la période de référence



La moyenne annuelle de l'année 2017 a été supérieure à la période de référence avec une anomalie maximale de 0.7°C à Clemency et minimale de 0.4°C à Asselborn. Une analyse des différents mois de l'année révèle que les mois de février, mars, mai, juin, octobre, novembre et décembre ont été aux quatre stations plus chauds que la période de référence, tandis que les mois de janvier, avril et septembre ont été plus froids. Le mois de mars présente l'anomalie positive la plus élevée avec une valeur de +3.0°C à Clemency et Remich. Le mois de janvier présente l'anomalie négative la plus forte avec -2.9°C à Clemency et Grevenmacher.



L'année 2017 a été marquée par une première moitié plus sèche et une deuxième moitié plus arrosée que la période de référence



La somme des précipitations de l'année 2017 était proche de la moyenne de la période de référence de 1981-2010 pour les stations de Clemency, Grevenmacher et Remich. Seule la station d'Asselborn présentait un déficit d'environ 20% pour les sommes annuelles. Une analyse des sommes mensuelles révèle que les mois de janvier jusque juin présentent un fort déficit de précipitations (à l'exception du mois de mai aux stations de Grevenmacher et Remich). La deuxième partie de l'année a été marquée par un excédent de précipitations aux stations de Clemency, Grevenmacher et Remich (à l'exception du mois d'octobre). À la station d'Asselborn, seuls les mois de juillet, août et septembre présentent un excédent, tandis que les trois derniers mois de l'année étaient déficitaires par rapport à la période de référence. L'anomalie mensuelle excédentaire la plus importante a été enregistrée à Clemency au mois de juillet, avec plus du double (138 mm) des précipitations moyennes de la période de référence (62 mm). Le mois d'avril était au quartes stations le mois le moins arrosé de l'année. À la station de Grevenmacher, seulement 2 mm de précipitations ont été enregistrés, comparé à 47 mm en moyenne pour la période 1981-2010.