Zu Esch war eng Koppel mam Auto ënnerwee Richtung A4, ewéi dat Gefier hannert hinnen ëmmer nees no opgefuer ass a geblénkt huet. Doropshi si si op de Parking vun enger Pompelstatioun gefuer. D'Gefier sollte si awer net lassginn.Den opdränglechen Automobilist huet sech nieft si gestallt, d'Fënster vun der Fuerersäit erofgemaach an huet eng Waff op d'Koppel geriicht a si menacéiert. No enger Zäit ass de Mann dunn dervu gefuer, wouropshin d'Affer direkt d'Police benoriichtegt hunn.D'Gefier vum presuméierten Täter konnt kuerz Zäit drop an der Hollerecher Strooss an der Stad am Garer Quartier fonnt ginn. Nodeems de Chauffer ermëttelt gouf, ass dëse festgeholl ginn. Op Uerder vum Parquet ass d'Waff, déi een an der Dier vum Chauffer fanne konnt, beschlagnaamt ginn a géint de Mann gëtt elo ermëttelt.