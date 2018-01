Et ass een net averstanen domat, wéi d'Kontrolle vu Restauranten an Zukunft solle gehandhaabt ginn.

Restaurantskontrollen/Reportage Eric Ewald



Wéinst dem Gesetzprojet 6614, deen e Kontroll- a Sanctiounssystem am Zesummenhank mat Liewensmëttelen aféiere soll, geet de François Koepp mat Pessimismus an dat Neit Joer eran.

De Generalsekretär vun der Horesca ass fir Transparenz, awer dogéint, dass d'Regierung méi wäit goe wëll, wéi dat entspriechend europäescht Reglement. Am RTL-Interview huet hien dann och vun enger, „Schikan fir d'Restaurante“ geschwat.

De François Koepp stéisst sech virun allem um virgesinnene System vun den Hygiènes-roude-Luuchten. Dës „Hygiènesampel“ stéing sou net am europäesche Reglement.

Den Horesca-Generalsekretär freet sech, ob heimat net just e Poste vu Commissaire au gouvernement geschafe gëtt, ouni dass doduerch d'Kontrollen an d'Informatioun vum Client besser ginn. Nieft den Hygiènes-roude-Luuchte solle Betriber och iwwer en Internetsite un de Pranger gestallt ginn, sou de François Koepp, wat si séier an d'Verdierwe stierze kéint. Donieft kéinten zwou verschidden Aemoosse gëllen, well fir Restauranten de Gesondheets-, fir Traiteuren dogéint zum Beispill de Landwirtschaftsministère zoustänneg wär. Hei bräicht et eng Uniformitéit. A firwat geet d'Regierung iwwert d'europäescht Reglement eraus, freet sech de Generalsekretär vun der Horesca?

De François Koepp freet sech, ob net vläicht och aner Beruffer sou sollten un de Pranger gestallt ginn. Senger Meenung no, wéist ee jo och virun engem Besuch bei engem Dokter net, ob dëse gutt oder schlecht ass. Vill Beruffer géinge keng Nott kréien, wou et awer éischter néideg wier, ewéi beim Restaurant.

Den Horesca-Generalsekretär fënnt et allzäit onfair, dass just ee Beruffsstand sou un de Pranger gestallt gëtt. Egal wéi: D'Federatioun vun den Hôtelieren, Restaurateuren a Cafetiere stellt elo mol e Fuerderungskatalog zesummen.



Gesondheetsministesch: Eenheetlech Kontrolle fir méi Liewensmëttelsécherheet

D'Kritik vun der Horesca kann ech awer net no-vollzéien, sot eis als Reaktioun d'Gesondheetsministesch Lydia Mutsch, déi zesumme mam Landwirtschaftsministère fir de Gesetzprojet responsabel ass.



Et géif drëms goen, eenheetlech Kontrollen am ganze Secteur vun der Liewensmëttelsécherheet ze schafen, déi dem Consommateur och a voller Transparenz mat ze deelen wieren. Iwwerwaacht, seet d'Ministesch, vun engem neie Regierungskommissär. Dee Kommissär wäert dann och d'Koordinatioun vun de Liewensmëttelkontrolle maachen. Grad dowéinst treffe d'Ängscht vun der Horesca an dësem Fall net zou.



Dat Ganzt soll dozou féieren, datt am ganze Secteur d'Kontrollen eenheetlech duerchgefouert ginn, dat net nëmmen a Restauranten, mä och a Supermarchéen oder bei de Bäckeren, sou d'Ministesch. D'Regierung wëll heimatter, datt fir de Konsument déi beschtméiglechst Bestëmmungen applizéiert ginn, bei jidderengem, deen am Beräich vun der Liewensmëttelsécherheet aktiv ass.





Extrait Lydia Mutsch



Ministesch reagéiert op Horesca / Reportage Joel Detaille



De Projet de Loi, deen um Instanzewee ass, a wou den Ament op den Avis vum Staatsrot gewaart gëtt, geet iwwregens méi wäit, wéi d'Kader-Reglementer vun der EU-Kommissioun et virgesinn. Dat wier an der Optik vun enger maximaler Protectioun an Informatioun fir de Konsument awer och esou gewollt, seet nach d'Lydia Mutsch.