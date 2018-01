Reportage: nei Begleedung um RTL-Moien (02.01.2018) Wien de Moien eise Radiosender gelauschtert huet, dem ass bestëmmt opgefall, datt net méi just eng ma zanter haut, zwou Stëmmen begleeden. Am Wochentakt wiessele sech vun elo un zwee Duo’en of: Eemol d’Michelle Reiter an den Dan Spogen an emol d’Marie Gales an de Bob Konsbruck. An och wann d'Kollegen dat scho méi laang maachen, sech gutt kennen. Zu zwee Sendung maachen, dat rëselt een net einfach mol sou aus dem Aarm. Si hunn dat neit Zesummeschaffen laang am Viraus preparéiert. Wat d'Animateuren do diskutéiert hunn a wéi eng Formatioun se kruten.

Also spulle mer d’Zäit nach emol zréck op Enn Oktober. Do gouf bei RTL d Schoulbänk gedréckt. Vir un der Tafel: de Jörg Pelzer, dee sech op Medieberodung spezialiséiert huet. Fir déi, di him nolauschteren, ass dat natierlech näischt Neits, si alleguer hu schonn eng sëlleche Jore Radioserfarung um Bockel, ma esou eng kleng Opfrëschung bréngt dann awer eppes.De Coaching bleift natierlech net reng theoretesch - am Studio sollen déi zwou nei Moderatiounskoppele sech a konkreten Exercicer beweisen. Et ass net wierklech eng nei Situatioun, si all stoungen och schonn an deene Kombinatioune virum Mikro - ma eng ganz Sendung an dësem Duo ze moderéieren, ass dann awer nach emol eppes aneres. Ma nieft dem Konfliktpotential bréngt d’Aarbecht am Duo op alle Fall och mat sech, dass ee sech d’Virbereedung an d’Recherche während der Sendung opdeele kann. Fir sech net an d’Wuert ze falen, hu se eng Taktik parat: Zum Beispill Handzeechen.