Et ginn awer speziell trainéiert Muppen, sougenannte Schweess. Si kënne blesséiert Wëld fannen. Hei am Land gëtt et och eng Schweesshondstatioun. Wéi ginn d'Hënn do ausgebilt? Wéi fannen si d'Wëld? A wéi geféierlech ass dat fir Mupp a Meeschter? Mir wore beim Training vun sou engem Hond dobäi.De Jos Wersant an den Gilbert Thull schaffe bénévol fir d’ Schweesshondstatioun Lëtzebuerg. Si sinn zu 9 Léit an hunn eng Dozen Hënn. Zesumme siche si blesséiert Wëld.De Beau an den Arco sinn zwee Schwarzwälder Schweisshunde. Si sinn extra fir d’Nosichen gezillt, dono kënnt eng Ausbildung, déi bis zu 3 Joer kann daueren.Op enger Trainingsstreck gëtt d'Eeschtfall geprouft. Mat Zeechen um Buedem gesäit een, wou den Auto d'Déier ze pake kritt huet a wouhin d'Wëld dono fortgelaf ass. Et gesäit een et awer neierens dout leien a genau do geet dem Hond seng Aarbecht lass.Do geet dem Hond seng Aarbecht lass. De Beau, mat deem haut trainéiert gëtt, ass de Kapitän an der Equipe. Hie richt, wouhin et higeet, well säi Meeschter kann dat net wëssen. Hien richt awer net de Schweess, een alt Wuert fir Blutt. Mä den Fouss Ofdrock am Buedem. Dowéinst ginn och am Training richteg Patte benotzt.Fir, dat d'Schweesshondstaffel d’Spur ophuelen kennen. Soll ee sech d’Plaz verhalen, wou et geschitt ass. An dat och markéieren, esou datt den Hond d'Spur ophuelen a seng Aarbecht maache kann.Fir d’Sich muss den Hond sech immens konzentréieren. Ënnert al deenen Gerécher, déi et am Bëscher ginn, muss den Hond deen ee richtegen erausfilteren. D’Wëld bleift seelen um Spadséierwee, meeschtens geet et queesch duerch de Bësch.Dem Beau säin Training war du mat Erfolleg gekréint an hien huet dat gesichten d'Déier konnte lokaliséieren. Am dësem Fall war et just ee Wëllschwäinpelz. Dacks ass d’Déier awer nach um Liewen a schwéier verletzt. Dacks sinn dat Wonnen, wou d'Déier an den nächsten Deeg a Woche géif dru futti goen. Ma duerch déi gutt Aarbecht vum Schweesshond an doduerch datt säi Meeschter alles richteg gemaach huet, kënne si dat d'Déier vu senger Péng erléisen, andeem si et dout maachen. Dem Jos Wersant ass et bewosst, datt dëst e Paradox ass.Sou einfach a sécher wéi hei um Training ass et awer net ëmmer. Eng Nosich ass immens geféierlech. Fir Hond a Meeschter. De Meeschter ka sech ni sécher sinn, ob hie säin Hond Owes nees mat Heem hëlt, well bei esou enger Sich ass de Mupp grousse Geforen ausgesat. Dat esouwuel op der Strooss, wéi awer och bei Schwäin. Déi Déiere kämpfe bis zum leschten a sinn dacks 3 Mol esou schwéier, wéi den Hond.Op Autosaccidenter ginn de Jos Wersant a seng Kollegen awer net dacks geruff. Meeschtens gi si just op Juegte geruff. An dat, obwuel all Joer sou vill Wëld Accidenter geschéien. No der Téitsch am Auto gëtt gekuckt. Nom Déier meeschtens nach net.