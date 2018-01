Déi zwee ëffentlech Promoteure, Fonds du Logement an SNHBM, sollen hir Baukapassitéiten an den nächste Jore massiv an d'Luucht setzen.

Fonds du Logement an SNHBM presentéieren hir Projeten (02.01.2018) Déi zwee ëffentlech Promoteure, Fonds du Logement an SNHBM, sollen hir Baukapassitéiten an den nächste Jore massiv an d'Luucht setzen.

Och denkt een iwwer legislativ Upassungen an zousätzlech Subsiden no, fir de Loyers-Marché ze stäerken. SNHBM a Fonds du Logement goufen an der zoustänneger Chamberkommissioun gehéiert a Preparatioun vun der geplangter Consultatiounsdebatt. D'Societe Nationale des Habitations à Bon Marché SNHBM konnt hiert Produkt an de leschten 2 Joer verdräifachen, tëscht 4.200 a 5.000 Wunnenge kéint de Fonds du Logement laangfristeg realiséieren. Un Denkustéiss hat et an der éischter Chamberkommissioun vum neie Joer net gefeelt.





Logement an der Chamber/Reportage Ben Frin



Den Yves Cruchten, LSAP-Deputéierte mat engem Beispill. Hien ass der Meenung, dass een de Miet-Kauf-System iwwerdenke misst, well hien an dësem Projet vill Potential gesäit.

Leit mat deene mëttlere Revenuen, déi hätten et um Logementsmarché dacks mi schwéier fir sech een eegene Wunnraum ze leeschten hei wieren d'Kritäre vun SNHBM a Fonds du Logement heiansdo ze streng.

De Logementsminister Marc Hansen wëllt iwwer zousätzlech Subventiounen nodenken, wann déi di zwee ëffentlech Promoteuren SNHBM a Fonds du Logement an och d'Gemengen hir Wunnenge verlounen an net verkafen. Bis elo läit dee Subside tëscht 70 a 75%.

An den nächste Jore sollen déi zwee ëffentlech Promoteuren, hir Capacitéiten iwwregens nach eng Kéier massiv kënnen eropsetzen, wann et nom Wëlle vum Marc Hansen geet.