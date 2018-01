Wiseler enttäuscht iwwer Aussoen am Neijoerschinterview (02.01.2018) An den Ae vum Spëtzekandidat vun der CSV sinn am Interview vill Saache gesot ginn, déi esou net ganz stëmmen.

De Spëtzekandidat vun der CSV Claude Wiseler reagéiert enttäuscht op den Neijoerschinterview vum aktuelle Premier Xavier Bettel op Neijoerschdag op der Tëlee.

Extrait Claude Wiseler



"Also, ech hunn dat gutt nogelauschtert a fonnt, datt et dat selwecht ass, wat elo scho méintlaang gesot gëtt. Näischt neies an haaptsächlech och näischt gräifbares. Den Här Bettel seet éischtens emol, datt déi ganz Regierung gutt Kollege matenee sinn, datt si gutt Frënn sinn a gutt mateneen eens ginn. Da seet hien, datt alles an der Rei wier, schéine bloen Himmel. Elo besser, wéi 2013, wat de Budget ugeet, wat d'Finanzen ugeet. Alles dat ass a mengen Aen selbstverständlech net richteg, esou, wéi hien et elo beschreift. An do, wou et net gutt geet, säin drëtt Argument, zum Beispill am Logement, an der Mobilitéit, an der Educatioun, do ass et natierlech der viregter Regierung hir Schold. Dat ass u sech de Resumé vun deem, wat hie gesot huet. An dat bréngt eis sécherlech net weider."

Donieft huet de Claude Wiseler d'Impressioun, wéi wann d'Regierung just géif hoffen, dass et dem Land och an Zukunft gutt geet. Et géif ee just weider wuesse wëllen.



De Staatsdefizit wär entgéint de Behaaptunge vum Premier Bettel net erofgaangen. All Joers misst de Staat en Defizit vun enger Milliard Euro notéieren. Virun engem Joer wär de Staat zwou Milliarde nei léine gaangen. Mat der Konsequenz, dass Previsiounen eng Hausse vun de Staatsscholde vun 43 Prozent tëscht 2016 an 2020 annoncéiere géifen, esou de Claude Wiseler nach.







Déi aktuell Regierung hätt aktuell net vill Opweises: keen equilibréierte Budget, kee Gesetz fir en neie Bebauungsplang, keng Verfassungsreform, keng Verbesserungen um Aarbechtsmaart. Mol net eng Schoulrentrée kéint d'Regierung mat Succès organiséieren, esou d'Kritik vum Claude Wiseler am RTL-Interview.



En Vue vun den nationale Wahlen am Oktober hofft de Spëtzekandidat, dass am Wahlkampf Inhalter diskutéiert ginn. Dass d'Wieler richteg a valabel Argumenter presentéiert kréien.



