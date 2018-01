Zanter e Méindeg gëtt et de Fond de rénovation de la Vieille Ville net méi.

Den Alstad-Fong huet sech op de Joresufank opgeléist, well en einfach net méi gebraucht gëtt, d’Aarbecht wier gemaach.

Zil war et, zanter 1993, de Quartier ronderëm de Stater Fëschmaart ze renovéieren an ze sanéieren, fir den nationale Patrimoine ze erhalen an de Quartier nees mat Liewen ze fëllen.





Alstad-Fong opgeléist/Reportage Joel Detaille



Mir maachen elo Schluss, well mer dat erreecht hunn, wat d’Missioun vum Fong war, seet de Serge Hoffmann, deen elo de leschte Chef vum Alstad-Fong war.

Eng logesch Decisioun deemno, déi op den 1. Januar dëst Joer a Kraaft getrueden ass. D’Gesetz vun 1993 hat genee Parzellen virgesinn, wou de Fong kompetent war. An der Haaptsaach waren dat d’Gebailechkeete ronderëm de Fëschmaart, mam ale Geriicht, wou elo den Ausseministère dran ass, dem Siège vum Staatsrot, oder den nationale Geschicht- a Konschtmusée.

Souwäit zu Projeten wou Staats-Servicer dra sinn. Et huet een awer och probéiert dem Quartier nees méi Liewen anzehauchen.

Dernieft goufen och eng 14 Commerce-Surfacen geschaaft, ebe mat der Iddi fir de Quartier nees ze beliewen.

Wat de Finanzement ugeet, waren d’Fronten och vun Ufank u gesetzlech gereegelt. Am Text war festgehalen, dass de Fong kéint Sue léine goen, dat mat der Garantie vum Staat.