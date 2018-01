Schluechthaus-Reportage: Politesch Reaktiounen (02.01.2018) No eisem rezente Schluechthaus-Reportage an dem Protest vun Déiereschützer reagéieren elo déi Gréng an och den zoustännege Minister.

Déiereschützer sinn der Meenung, datt mam neie Gesetz, wat um Instanzewee ass, net just d'Rechter vum Hausdéier gestäerkt musse ginn, och d'Notz-Déier misst an Zukunft méi staark respektéiert ginn. Elo reagéieren och Déi Gréng an den zoustännege Minister a Saache Respekt an Ëmdenken.D'Biller vum Reportage, mat heemlech gefilmten Zeene vun engem Mataarbechter aus dem Schluechthaus, hunn och de Gréngen Deputéierte Gérard Anzia net kal gelooss, zemools bei der Zeen déi d'Elektrokutioun vu Fierkele weist.Dat et elektrocutéiert gëtt, schéngt dem Gréngen Deputéierte richteg, ma datt awer do op där Plaz esouvill Blutt ass, schéngt awer e bëssen extra.Den zoustännege Minister huet do eng aner Meenung, fir hien ass e Schluechthaus kee Centre de Beauté, do géif een ëmmer Blutt gesinn.Allgemeng fuerderen déi Gréng, méi ee wierdegt Schluechten och vum Schwäin. Si géifen d'Asetze vun Heliumgas, fir d'Déier ze betäuben, ganz ënnersträichen. An Däitschland lafe Pilotprojeten a Schluechthaiser, wou Helium agesat gëtt, do misst een awer elo mol ofwaarden, wat d'Resultater dovunner sinn.Fir de Minister ass wichteg, datt beim Schluechten den Déiereschutz agehale gëtt, ma och den Afloss op d'Natur selwer an op déi Leit, déi do schaffen, misst gekuckt ginn.Engem europäesche Rapport no si ronn 10% vun de Kéi, sou déi Gréng, déi am nationale Schluechthaus landen, trächteg, dat géif e Problem duerstellen, well wann eng Kou duerch e Bolzeschoss betäubt gëtt, passéiert dat beim Fötus awer dee Moment net. Dee kritt de Schluechtungsprozess weider mat, bis datt en erstéckt ass.Virum Schluechte vun enger schwangerer Kou misst sech dofir iwwerluecht ginn, wéi een an engems och den Embryo matbetäubt. Dem Minister no sinn et awer vill manner Kéi, wéi déi Gréng behaapten. Hei am Land sinn et 2 bis 3 Prozent vun de Kéi, datt gëtt vun de Veterinäre post-mortem analyséiert.Dann ass et nach d'Fuerderung, fir mobil Schluechthaiser anzeféieren. Déi kéinten och vun den aktuelle Bedreiwer assuréiert ginn, d'Véi kéint um Haff geschluecht ginn, wou et gelieft huet, wat méi wierdeg wär an och dee ganzen Transport-Stress géing ewechfalen. Esou enger Demande wëll ee sech am Ministère sécher net verschléissen, esou de Fernand Etgen.