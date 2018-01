Deputéiert analyséieren ënnert anerem den Avis complementaire vum Staatsrot an diskutéieren iwwert d'Reform vum Nationalitéitegesetz. An där selwechter Kommissioun sollt et um Mëttwoch och ëm dat sougenannt Vermummungsverbuet goen an ënnert anerem den Avis vum Staatsrot iwwert eng Gesetzpropositioun an dem Sënn vun den CSV-Deputéierten Gilles Roth a Laurent Mosar. Um geännerten Ordre du Jour steet dëse Punkt um Mëttwoch de Moien allerdéngs net méi.



Reunioun och vun der Institutiounekommissioun an där et op e neits ëm d'Verfassungsreform geet.

Aner Sujeten an deene respektive Chamberkommissioune sinn d'Protektioun vun der Natur an den natierleche Ressourcen an d'Reorganisatioun vun der Uni.