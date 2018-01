Hie géif awer och net déi Politik desavouéieren, déi hien déi lescht Joren iwwer matgedroen hätt.



D'LSAP géif no de Wahlen Oppositiounspolitik maachen. Doriwwer mécht sech den Dan Codello, wéi hie sot, keng gréisser Gedanken, a seng Ex-Partei géif sech der méi iwwer hie maache wéi hie sech Gedanken iwwer si.

Zu de gréissten Defie fir déi no Zukunft vun der Minettsmetropole zielt den onofhängege Gemengerotsmember d'Fäerdegstelle vum PAG. Den Inneminister hätt den 8. August als Stéchdatum ginn. Deen Datum wier schonn 2 mol geréckelt ginn, an als Stad Esch, misst een onbedéngt d'Aarbecht um PAG virundreiwen, sou den Dan Codello op der Pressekonferenz um Mëttwoch de Moien. An deem Kontext hätt hien och dem Escher Schäfferot d'Fro gestallt, wou ee mat deenen Aarbechten um PAG dru wier. De PAG géif de Wunnengsbau, de Commerce, d'Ekonomie, d'Mobilitéit an och d'Fräizäitoffer an enger Stad definéieren. Wann een d'Stad an all sengen Domainer wéilt entwéckelen, da misst een d'Aarbecht um PAG zu enger absoluter Prioritéit maachen.

Den Dan Codello



