Vun Diddeleng an d'Karibik! (03.01.2018) D’Antoinette Baseggio-Fondu ass virun 21 Joer an d'Guadeloupe ausgewandert. E Liewen tëscht Paradäis a wiertschaftleche Problemer.

Guadeloupe gehéiert zu Frankräich, ma läit an der Karibik. Op der Insel wunne ronn 400.000 Mënschen, dorënner och e puer Auswanderer. D'Antoinette Baseggio-Fondu ass virun 21 Joer vun Diddeleng op d'Guadeloupe ausgewandert a verlount op der klenger Insel Autoen.Servicer an Infrastrukture ginn an der fréierer franséische Kolonie awer vernoléissegt. Virun allem de Bus-Reseau, dofir ass d'Antoinette Baseggio-Fondu op d'Iddi komm Autoen ze verlounen, viséiert si virun allem déi vill Touristen, déi an der Karibik op der Sich no "Sommer, Sonne, Strand" sinn. D'Antoinette lieft mat hirem Mann an enger méi roueger Géigend, awer net wäit ewech vun der Haaptstad.

Weider Lëtzebuerg, déi am Ausland liewen

Lëtzebuerger am Ausland: beim Stärekach KimKevin zu Singapur (01.01.2018) An eiser Serie iwwer interessant Lëtzebuerger am Ausland presentéiere mer Iech haut de KimKevin de Dood. De KimKevin de Dood ass zu Bauschelt bei Wolz opgewuess an huet schonn ëmmer gär gekacht. No der Hotelschoul zu Dikrech an engem Diplom als Hotelier/Restaurateur an der Täsch huet hie sech 2010 direkt op de Wee an d'Welt gemaach. No verschiddene Restauranten an Däitschland, Frankräich, der Belsch an England goung et fir hien Ufank 2015 op Singapur, wou hien elo zënter 2 Joer Kichechef am Restaurant St. Pierre ass ... an e Michelin-Stär krut!

Lëtzebuerger am Ausland: beim Iris an Neiséiland (30.12.2017) D’Iris Richter ass virun 8 Joer wéinst der Aarbecht op Neiséiland gaang. Aus e puer Méint sinn Jore ginn.

Lëtzebuerger am Ausland: beim Patrick Hoffmann zu Dubai (29.12.2017) De Patrick Hoffmann ass virun 8 Joer an d’Arabesch Emiraten ausgewandert. Hie gouf vum lëtzebuergeschen Ëmweltministère "an d’Wüst geschéckt" ...

Lëtzebuerger am Ausland: beim Isabel zu Singapur (25.12.2017) D'ganzt Joer iwwer 28 Grad. Dat klengt no der perfekter Vakanzen-Destinatioun. Fir déi fréier Directrice vun Eldoradio ass et dat neit Doheem. D’Isabel Galiano ass virun 10 Joer mat hirem Mann op Singapur ausgewandert. Wéi si do lieft, wat se schafft - den Yves Trevalec war se op déi aner Säit vum Globus besichen.

Lëtzebuerger am Ausland: beim Stéphane a Max zu Dubai (24.12.2017) An eiser Serie, wou mer Lëtzebuerger uechter d'Welt suivéieren, geet eis Rees haut op Dubai. Hei huet de Stéphane Jacques – nodeems en 23 Joer als Pilot geschafft hat – sech 2002 niddergelooss a säin éischte Restaurant opgemaach. Mëttlerweil leet en zesumme mat sengem Fils Maxime eng Restaurants-Chaîne an Dubai. Wéi et zu all dem komm ass a wéi hiren Alldag dohannen ausgesäit, war den Yves Trevalec sech ukucken.

Lëtzebuerger am Ausland: beim Marie-Jeanne an Neiséiland (23.12.2017) An eiser Serie vun de Lëtzebuerger am Ausland geet et haut ganz wäit fort! Nämlech an Neiséiland – do lieft d‘ Marie Jeanne Heath-Peters. 2012 hat di geléiert Dieteticienne no 18 Joer gekënnegt fir zesumme mat hirem Mann Barry eng Weltëmseeglung ze maachen! Haut liewen Si op der Nordinsel vun Neiséiland! Do schafft d’Marie Jeanne als Ambulancier an studéiert am 3. Joer Para-Medezin. Den Yves Trevalec an de Pit Biwer hunn d‘Lëtzebuergerin an hirer neier Heemescht um aneren Enn vun der Welt besicht!

Lëtzebuerger am Ausland: beim Gilles Klein zu Dubai (16.12.2017) Zu Lëtzebuerg huet den Gilles Klein 15 Joer laang den Departement Rettungsdéngschter an engem Carrosseriebetireb opgebaut. Haut ass hien General Manager vun One Seven an Gimaex Middle East zu Dubai an Abu Dhabi. Do dernieft bild hien d'Civil Defence vun den Vereenegten Arabeschen Emiraten aus. Dem Yves Trevalec huet hien en Abléck an säin Alldag ginn.

