Hello Future: Industrie sicht Personal (03.01.2018) D'Industrie ass fir Lëtzebuerg enorm wichteg. Dacks géif den Entreprisen awer dat néidegt qualifizéiert Personal feelen.

An dofir wär et wichteg, de jonke Leit déi ganz Panoplie u Méiglechkeeten, déi et an der Industrie gëtt, esou frei wéi méiglech, méi no ze bréngen. Dat sot den Educatiounsminister Claude Meisch de Mëttwoch de Moien op der sougenannter Roadshow Hello Future am Forum Geesseknäppchen. Op Initiative vum Lëtzebuerger Industrie-Comité kréien iwwer 1.000 Schüler aus fënnef Lycéeë verschidden Entreprisen aus der Branche virgestallt. D'Industrie bréicht jonk Leit an déi Leit misst ee fir eppes begeeschteren, esou sot de Claude Meisch.





De Claude Meisch iwwer "Hello Future"



Schonn 2017 war Hello Future e grousse Succès, esou den Educatiounsminister nach. Et wär deemno e permanenten Effort néideg, fir d'Industrie zu Lëtzebuerg nees ze beliewen. Deel vum Projet ass eng Plattform um Internet, op där Schüler e Stage bei enger Firma ufroe kennen. Ëmgedréint kënnen d'Firmen, via déi Plattform op d'Sich no neie Stagiaire goen.



Méi iwwer dës Initiative gitt Dir den Owend um 19.30 Auer op der Tëlee am Journal gewuer.