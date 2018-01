Mat 113 Kilometer an der Stonn gouf en Automobilist an der Lëtzebuerger Strooss zu Fréiseng ugehalen. Erlaabt ass hei 50.

De Chauffeur, deen am Duerf 63 km/h ze vill drop hat, gouf vun de Beamten an der Lëtzebuerger Strooss zu Fréiseng ugehalen. Wéinst der héijer Vitess gouf e provisorescht Fuerverbuet ausgeschwat an de Chauffeur huet säi Permis missten ofginn. Eng Plainte gouf deposéiert.