Naturschutzgesetz / Reportage Ben Frin



Wien an Zukunft natierleche Liewensraum duerch Bebauung zerstéiert, muss fir eng entspriechend Kompensatioun finanziell opkommen, an dat vum Staat kontrolléiert, dat ass d'Haaptlinn vum neien Naturschutzgesetz, dat e Mëttwoch an der zoustänneger Kommissioun esouwäit fäerdeg ginn as,s fir zeréck bei de Staatsrot ze goen.

60 Amendementer huet d'Ëmweltkommissioun vun der Chamber ausgeschafft, fir den 29 Oppositions Formelles vum Staatsrot entgéint ze kommen. An der Haaptsaach beschäftegt sech dat neit Gesetz mat Kompensatiounsmoossname fir zerstéierten natierleche Liewensraum. Wann zum Beispill e Promoteur géif an enger Gréngzone bauen, gëtt déi entspriechend Zerstéierung vu Liewensraim a Punkte gemooss, all Punkt kascht de Promoteur Geld, mat deem de Staat eng Kompensatioun an dofir festgeluechten Zone schaaft. Kritt Zerstéierung vun der Natur mam neie Gesetz e Präis?



De President vun der Ëmweltkommissioun Henri Kox erkläert, datt d'Zerstéierung vum Liewensraum nach ëmmer e Präis hat. Ma dacks gouf dëst sozialiséiert an d'Allgemengheet huet et iwwerholl. Mat dësem Gesetz mécht een elo eng Privatiséierung vun der Zerstéierung, esou datt dëst an engem sécheren a richtege Suivi ka gemaach ginn. Esou datt d'Zerstéierung net gemaach gëtt, respektiv dëst restauréiert gëtt.

Dës Kompensatioune gouf et och am ale Gesetz schonn, nei ass awer eben d'Roll vum Staat, deen transparent soll d'Hand iwwer d'Kompensatiounen halen. Méi streng mécht dat neit Gesetz den Naturschutz awer net, ma méi strukturéiert a méi novollzéibar, präziséiert den Henri Kox. An der Vergaangenheet ass net ëmmer richteg kompenséiert ginn, et ass wuel privat, ma net ëmmer op deene richtege Plazen. Elo gëtt versicht déi Kompensatiounen op wëssenschaftlecher Basis ze maachen, vum Staat suivéiert a fir jiddereen novollzéibar.

An der Ëmweltkommissioun ass ee sech tëscht de Parteien iwwer déi grouss Linne vum Gesetz eens, d'CSV huet sech bei enger Rei Amendementer enthalen, de Sujet Bebauung vu Gréngfläche wier ee Punkt, wou een net ganz iwwerzeegt wier och hätt ee gäre méi administrativ Vereinfachung gehat. Et wéilt een eventuell nach eegen Amendementer virleeën. Duerno géif de Gesetzestext dann nach eng Kéier zeréck bei de Staatsrot goen,. Den Henri Kox war zouversiichtlech, dass en dës Kéier duerchgeet an a nächster Zukunft ka gestëmmt ginn.