Géintiwwer stounge sech d'DP-Parteipresidentin a Familljeministesch Corinne Cahen an den CSV-Parteipresident a fréiere Familljeminister Marc Spautz.

"Mir hätte Saachen anescht gemaach , mee et ginn och positiv Aspekter" – dat sot den CSV-President a fréiere Familljeminister Marc Spautz an engem Face-à-Face op Télé Lëtzebuerg mat der Familljeministesch an DP-Parteipresidentin Corinne Cahen.Beim Congé parental hätt d’CSV sech méi Flexibilitéit gewënscht , dass een de Congé méi laang hätt kënnen huelen, awer de Montant méi kleng gehal gi wier.

D’Corinne Cahen huet vun engem Succès geschwat, zejoert hätten duebel sou vill Leit de Congé parental geholl wéi di Jore virdrun.

Et wier eng global Famlljepolitik gemaach ginn, fir d’Familljen z’entlaaschten- mat Congé parental, gratis Kannerbetreiung, gratis Schoulbicher. Och den Aarmutsrisiko géif bekämpft ginn, Monoparentallen ënnerstëtzt mam Revis, dee kënnt duerch d’Steierreform an enger Loyerssubventioun.

Dass d’Allocation d’éducatioun ofgeschaaft gouf, do war d’CSV jo dergéint, wa si nees an d’Verantwortung kéim, géif si nees déi Elteren ënnerstëtzen, déi eng Zäit ganz doheem bei de Kanner bleiwen.



Trotzdeem geet et de Leit allgemeng net onbedéngt besser wéi viru 4 Joer, esou de Marc Spautz, als Beispill, wou ee verluer hätt, huet hien d’Allocation de rentrée scolaire genannt, wat d‘Familljeministesch net guttheesche wollt.





Punkto Reform vum RMG, dee jo zum Revis, Revenu d’inclusion sociale, gëtt, gëtt jo nach op den Avis vum Staatsrot gewaart – d’CSV ass – och no Amendementer, déi agereecht goufen, nach ëmmer net zu 100 % mam Projet averstan.

Der DP-Ministesch no geet et drëm, och all déi Leit “z’aktivéieren”, déi net am éischten Aarbechtsprozess Fouss faasse kënnen, zum Beispill duerch Beschäftegungsmesuren.

Op eng méiglech CSV-DP-Koalitioun ugeschwat, hu béid Parteipresidente sech oppen no alle Säite gewisen. De Premier Xavier Bettel hat jo nach am Neijoerschinterview gesot, 2013 wier eng Zesummenaarbecht mat der CSV schwéier gewiescht. Et géif zu Lëtzebuerg virun allem vum Programm ofhänken.





Den CSV-Parteipresident gleeft drun, d’Wahle mam Spëtzekandidat Claude Wiseler ze gewannen, och wann hien de Sondagen no parteiintern hannert enger Viviane Reding kënnt, hei géif et keen Interessekonflikt ginn. Koalitiounsaussoe wäert d’CSV keng maachen. De Marc Spautz geet dovunner aus, datt um Wahlowend all Regierungsparteie prett dierfte sinn, fir Gespréicher mat der CSV unzefänken.