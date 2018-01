Reaktioun Romain Schneider/Reportage Dany Rasqué



De President vun der Associatioun vun den Dokteren an Zänndokteren hat jo am RTL-Interview vun engem Pseudo-Comfort geschwat, dee Risiken an Niewewierkunge fir de Patient hätt. Den zoustännege Minister mécht d'Propose sech zesummenzesetzen an ze schwätzen.

An zwar iwwert d'Problemer, déi d'Doktere mat engem generaliséierten Tiers Payant hätten. Fir all Problem géif et eng Léisung an de Romain Schneider ass optimistesch, datt ee sech och an dësem Dossier kéint eens ginn. Wann dann emol bis kloer, wier wou de Knackpunkt läit. Reng theoretesch kéint de generaliséierten Tiers Payant och ouni d'AMMD agefouert ginn, dat kënnt fir de Romain Schneider awer net a Fro. Hie wëll en Accord mat den Doktere fannen.



De generaliséierten Tiers Payant kéint nach virun deenen nächste Wahlen ëmgesat ginn, wann all Partner averstan wier, géif ee relativ séier virukommen, seet de Romain Schneider.



De President vun der AMMD huet am RTL Interview gesot, hien géif fäerten, datt d'Vertrauensverhältnis tëschent Patient an Dokter ënnert dem Tiers Payant kënnt leiden a gesäit d'Gefor vun enger Staatsmedezin. De Sozialminister weist an deem Kontext drop hin, datt senger Meenung no eng Rei Saachen matenee vermëscht goufen an datt dat awer alles a Gespréicher ze kläre wier.