Eng Aufgab, déi dëser Deeg emol bei der CSV um Niveau vun de Bezierker geschitt. Am Zentrum goufe 16 vun den 21 Kandidate bei der CSV vum Bezierkscomité nominéiert - déi aner 5 Plaze gi bis de Konvent am Mäerz duerch de Weiserot bestëmmt.

Gréisser Iwwerraschunge ginn et RTL-Informatiounen no beim Verdeele vun dësen 16 Plazen op der Zentrums-Lëscht keng, och wann een op déi kleng Nuance muss uecht doen.

Mat dobäi si bis op een, all déi 8 aktuell Zentrums-Deputéiert, also de Spëtzekandidat Claude Wiseler, grad wéi de Serge Wilmes, d'Martine Mergen, de Paul-Henri Meyers, de Laurent Mosar, d'Diane Adehm an de Marc Lies vun Hesper. Den aktuellen Deputéierte Marcel Oberweis iwwerdeem géif net méi kandidéieren.

Dobäi och d'Stater CSV-Conseillière Claudine Konsbrück grad wéi de jonken 1. Schäffe vun Nidderaanwen Fréd Ternes, deem säi Buergermeeschter Raymond Weydert net matgeet. Da sinn och gewielt aktuell Buergermeeschteren dobäi: dëst sinn d'Natalie Silva aus der Fiels, de François Sauber vu Walfer, d'Simone Massard-Stitz vu Sandweiler an d'Marion Zovilé vu Konter. Och dobäi den Nico Pündel, deen 2021 de Buergermeeschterposten zu Stroossen iwwerhëlt.

D'CSJ-Nationalpresidentin Elisabeth Margue ass dann och bei de 16 Leit dobäi, déi bis ewell fixéiert goufen, grad wéi de jonke Vincent Reding, deen zu Weiler-la-Tour hätt kéinte Buergermeeschter ginn.

Wéi gesot sinn dëst emol 16 vun 21 Kandidaten. Um Weiserot ass et dann, fir nach aner CSV-Mandatairen op d'Lëscht fir d'Chamberwahlen ze setzen, wéi zum Beispill gewielt Stater Conseillere wéi de Maurice Bauer oder och e Paul Galles. Och d'Viviane Reding ass jo am Gespréich fir am Zentrum bei der CSV mat op d'Lëscht ze goen - hei spillen elo d'Parteistrategien - um CSV-Konvent ass et de 24. Mäerz dann, fir iwwert d'komplett Lëschten ofzestëmmen.