© Cour grand-ducale / Lola Velasco / tous droits réservés

De Grand-Duc Jean schwiert säin Eed op d'Verfassung, 12. November 1964. © Nationaal Archief: Nijs, Jac

D'Bibliothéik am Ampleforth College zu York, 1943.

Vu lénks no riets: Den Ierfgroussherzog Guillaume, de Grand-Duc Jean an de Grand-Duc Henri mat engem Portrait vun der Grande-Duchesse Charlotte am Hannergrond. © SIP/Luc Deflorenne/tous droits réservés

De Jean Benoît Guillaume Robert Antoine Louis Marie Adolphe Marc d'Aviano vu Lëtzebuerg, och Grand-Duc Jean genannt, feiert de Freideg säi 97. Gebuertsdag. Den 1921 am Schlass Bierg gebuerene Fils vun der Grand-Duchesse Charlotte a vum Prënz Félix vu Bourbon-Parma stoung vun 1964 bis zu senger Abdicatioun en faveur vu sengem Bouf am Joer 2000 un der Spëtzt vum Land.Mëttlerweil a senger wuelverdéngter Pensioun ukomm, engagéiert sech de Grand-Duc Jean virun allem fir d'Natur an de Naturschutz. Hien ass sportbegeeschtert an interesséiert sech immens fir Fotografie a Musek.Et gëtt bis haut wuel kaum ee Groussherzog, deen a senger Amtszäit esou vill Verännerung a sengem Land gesinn huet, ewéi de Grand-Duc Jean. An de bal véierzeg Joer tëscht senger Vereedegung um 12. November 1964 a sengem Amtsoftrëtt am Joer 2000 huet sech Lëtzebuerg vum Agrar- an Industrieland zu engem moderne, kompetitiven Land entwéckelt, dat virun allem duerch säin internationale Bankesecteur an engem Sëtz vun der EU um Kierchbierg bekannt ass.Nodeems de Grand-Duc Jean de Gros vu senger Primärschoul- a Lycéeszäit zu Lëtzebuerg verbruecht huet, huet hie säin Ofschloss am Ampleforth College an England gemaach. Eng vun de prägnantesten Erfarungen am Liewe vum Grand-Duc dierft allerdéngs, wéi bei villen anere Leit aus senger Generatioun, den zweete Weltkrich gewiescht sinn.Nodeems d'Wehrmacht den 10. Mee 1940 zu Lëtzebuerg agefall ass, huet hien d'Land zesumme mat senger Famill verlooss. Während der däitscher Besatzung ass Groussherzoglech Famill dacks geplënnert. Fir d'éischt si si a Frankräich ënnerkomm, mä hu geschwë missen a Portugal flüchten. Duerno huet d'Groussherzoglech Famill virun allem an den USA, a Kanada an a Groussbritannien gelieft, bis si nom Ënn vum Krich erëm an hir Heemecht zeréckkomm sinn.De Grand-Duc Jean konnt a wollt dem Krich awer net just vu wäitem nokucken. Am Joer 1942 huet hie sech als Fräiwëllege bei der irescher Garde gemellt, déi zur Infanterie vun der britescher Arméi gehéiert. Als Lieutenant vun der Irish Guard gouf hien ënner anerem an der Normandie, an der Schluecht vu Caen an zu Bréissel agesat. Den 10. September 1944 ass hien dunn un der Säit vu sengem Papp no véier Joer Exil endlech erëm an d'Stad Lëtzebuerg agezunn. Dräi Deeg méi spéit huet hien an der Rundstedt-Offensiv gekämpft.Am Joer 1953 huet hien d'Grande-Duchesse Josephine-Charlotte de Belgique bestuet, déi am Januar 2005 vun eis gaangen ass. Dës Unioun huet fënnef Kanner ervirbruecht: D'Prinzessin Marie-Astrid ass 1954 op d'Welt komm, gefollegt vum Grand-Duc Henri ee Joer méi spéit. D'Zwillinge Prënz Jean a Prinzessin Margaretha hunn am Joer 1957 d'Liicht vun der Welt erbléckt während der Groussherzoglecher Koppel hiert jéngste Kand, de Prënz Guillaume 1963 op d'Welt koum.Dem Grand-Duc Jean, deen de selwechte Joergang wéi der Queen hire Konsort Prënz Phillip ass, huet mëttlerweil 21 Enkelen. Dorënner ass och den Ierfgroussherzog Guillaume, deen iergendwann d'Ierwe vu sengem Grousspapp untriede wäert.