Um Donneschdeg de Moien gouf de Mann um Stater Geriicht zu 15 Méint Prisong mat Sursis probatoire veruerteelt, woubäi d'Oplo seng psychiatresch Behandlung ass. Dobäi kommen eng Geldstrof vun 1.000 €, d'Confiscatioun vun ë.a. dem Computer, op deem d'Material drop war, an d'Verbuet, 10 Joer laang, fir Kontakt zu Mannerjäregen ze hunn.



Hie krut virgehäit, tëscht 2012/13 an 2015 op enger Internet-Tauschplattform an am Darknet kannerpornografescht Material zirkuléiere gelooss ze hunn.



D'Enquête huet erginn, dass de Mann am Besëtz vu ronn 3.900 där Fotoen a 4 sou Filmer war. Op de Fotoe waren an der Haaptsaach Meedercher vun tëscht 9 a 16 Joer an op de Filmer der am Alter vun 13/14 Joer ze gesinn.