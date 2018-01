Dem Ugeklote gouf virgehäit, tëscht Mäerz 2014 an Abrëll 2016 zu Esch bal 70 Ordonnances médicales gefälscht ze hunn. Hien hat dofir d'Ënnerschrëft vu sengem Brudder, deen Dokter war, nogemaach.

Weider Reprochë waren, dass de Mann an Apdikte vun deene gefälschtenen Dokumenter abuséiert an d'CNS dofir bezuele gelooss hätt. De Beschëllegten huet d'Faiten zouginn.

„Ech stinn zu deene Reprochen an zu menger Schold!“ waren entspriechend Aussoe vum Mann. De Brudder wär säin Dokter an hien zu engem Zäitpunkt krank gewiescht. De Brudder hätt him dofir 4 op der Hand geschriwwen Ordonnancë ginn, ouni Datum. Well den Dokter op eemol keng Bléck méi hat, hätt hien den Ugeklote gefrot, ob deen him der drécke kéint. Hie kéint se op de Computer setzen, war d'Äntwert vum Beschëllegten, deen doropshi blank Ordonnancë krut, déi hie gescannt huet, fir dass de Brudder se konnt ausfëllen. Wéi den Dokter du sot: „Da kanns de der Déng jo selwer schreiwen! Da méchs de e Krop drënner; du kenns dee jo!“, wäre bei him keng Alarmluuchten ugaangen. No enger Zäit hätt den Dokter d'Faiten denoncéiert, wéi hie selwer krank war an e Medikament net iwwert de Brudder krut.

E Polizist sot aus, dass bei der CNS just déi 11 lescht gefälschten Ordonnancë saiséiert goufen; 56 anerer waren dogéint schonn zerstéiert ginn. Et hätt een och keng Ordonnancë fonnt, déi vum Dokter selwer ausgestallt waren.

Fir den Affekot vum Ugeklote stellt sech an dëser Affär d'Fro, ob säi Client d'Ordonnancë geklaut huet oder ob et en Accord gouf. D'Plainte vum Dokter wär widderspréchlech gewiescht, sou de Me Wies. Et wär vun deem Moment un eriwwer gewiescht mat den Ordonnancen, wéi säi Mandant dem Dokter e Medikament net beschaaft hätt. Eng Niewewierkung wär déi gewiescht, dass déi zwee ni méi matenee geschwat hätten. Fir säi Client missten ë.a. d'Circonstances atténuantes vum eidele Casier, vum Aveu a vum Indemniséiere vun der CNS spillen.

Och de Vertrieder vum Parquet huet ervirgehuewen, dass de Beschëllegten d'Faite vun Ufank un zouginn an d'CNS ewell entschiedegt hätt. De Mann, deen an d'Ofhängegkeet vun engem Medikament eragerëtscht wär, hätt d'Facilitéit gehat, fir un d'Ordonnancen ze kommen. Heifir sollten 9 Méint Prisong, mat méiglechem Sursis, an eng Geldstrof gesprach ginn.

D'Uerteel ass fir de 25. Januar.