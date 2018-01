Eng Aufgab, déi dëser Deeg emol bei der CSV um Niveau vun de Bezierker geschitt.



Och bei der CSV am Osten goufe se sech um Mëttwoch den Owend iwwert déi 5 vu 7 Kandidaten eens, déi de Bezierk nominéiert: dëst sinn nieft de "Sortanten" Octavie Modert, Léo Gloden a Françoise Hetto nach d'jonk Schäffen Stéphanie Weydert vu Mompech an de Wormer Buergermeeschter Max Hengel. Och am Oste ginn also nach 2 Kandidaten no-nominéiert.