Tëscht Bur an Dondel gouf eng Persoun an hirem Won ageklemmt, wéi se an e Bam gerannt ass. De Lëtzebuerger Automobilist sollt den Accident net iwwerliewen.

© Domingos Oliveira / RTL Télé Lëtzebuerg

Géint 11 Auer ass et op der N12 tëscht Bur an Dondel an Automobilist déidlech verongléckt. Wéi de Mann aus Bur koum huet hien an enger Lénkskéier d'Kontroll iwwer säin Auto verluer, ass vun der Strooss ofkomm a géint e Bam gerannt. De Lëtzebuerger Chauffeur ass nach op der Plaz verstuerwen. Op Uerder vum Parquet ass de Miess- an Erkennungsdéngscht op d'Plaz komm an d'Streck huet misste fir den Trafic gespaart ginn.





Donieft gouf zue Kand vun engem Auto ugestouss, zuan zwee Mol an derkrute sech Autoen ze paken, all Kéiers eng Persoun blesséiert.