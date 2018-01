Dogéint géifen awer d'Leeschtungen am Gesondheetssystem bei engem generaliséierten Tiers Payant als ze vill grouss Selbstverständlechkeet ugesi ginn.

© RTL (Archiv)

De generaliséierten Tiers Payant wier manner administrativen Opwand, hätt awer net nëmme Virdeeler, seet de President vun der CNS Paul Schmit, deen nom Minister vun der Sécurité Sociale Romain Schneider an den Dokteren och elo Positioun zum Sujet hëlt.

CNS Tiers Payant / Reportage Ben Frin



D'Gesetz gesäit vir, dass Leeschtungen am Gesondheetssecteur iwwer Rechnungen a Remboursementer vun der CNS gereegelt ginn. Fakultativ kann awer och Tiers Payant tëscht CNS a Prestataire ofgeschwat ginn, esou wéi dat haut schonn zum Beispill mat Kinéen, Laboen oder Leeschtunge vun de Spideeler de Fall ass. E generellen Tiers Payant wier fir de President vun der CNS Paul Schmit natierlech e Virdeel, well Rechnungen net méi misste virgestreckt ginn, an och eng administrativ Vereinfachung.

En Nodeel wier, datt e bëssen den Androck kéint opkommen, datt all d'Leeschtungen am Gesondheetssystem gratis wieren. Dat heescht d'Empfanne vum Assuré, wat de Wäert vun deene Leeschtungen, déi hie vum System kritt, verluer geet.

De System vum Tiers Payant sollt ausgebaut ginn, seet de Paul Schmit, virun allem dann, wann immens héich Rechnungen ufalen. Den Dokteren, déi sech géint den Tiers Payant wieren, kéint een en awer net opzwéngen, soss misst fir d'éischt d'Gesetz geännert ginn. Prinzipiell géifen d'Dokteren hire Beruff gären onofhängeg kënnen ausüben.

Als liberale Beruff wëlle si de Statut vum Dokter oprecht erhalen a si wëlle sech net ze vill am Gesondheetssystem aspäre loossen. Sécherlech ginn dann och Obligatiounen, déi vun de Verwaltungen an de CNS kommen, an déi Kontrollen, déi doduerch duerchgefouert ginn, dann heiansdo als eng Contrainte erlieft.

D'Rechnungen, déi en Dokter ausstellt, géifen am Fall vum Tiers Payant vun der CNS ganz genau kontrolléiert ginn, ob och all Tarif richteg a berechtegt verrechent gouf.

Vun der CNS gi d'Rechnungen op alle Fall méi genau gekuckt, wéi dat vum Assuré dacks de Fall ass, dee sech dacks an der Matière net esou gutt auskennt, präziséiert de President vun der CNS.

Dass Rechnunge falsch oder onberechtegt ausgestallt ginn, wier awer weder Reegel nach System, dat war e Punkt, deen dem Paul Schmit nach wichteg war ze ënnersträichen.



