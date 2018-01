Zu Hiefenech, an der Stad an zu Schëffleng goufen um Donneschdeg de Moien all Kéiers ee Foussgänger ugestouss.

Um 7.40 Auer war zu Hiefenech am Duerf e Jugendlechen um Zebrasträif ugestouss ginn, dat wuel mat niddreger Vitess. De jonke Mënsch koum mat liichte Blessuren an d'Klinik. Wéi de Chauffeur aussoot, hätt hien de jonke Mann iwwersinn. D'Police präziséiert, datt beim Iwwergang d'Luucht defekt war, wat een der Gemeng och matgedeelt huet.Zu der selwechter Zäit gouf et dann och en Tëschefall zu Schëffleng an der Rue Denis Netgen. D'Foussgängerin gouf awer net blesséiert, si koum fir eng Kontroll an d'Klinik.Um 8.35 Auer gouf e Mann vun enger Automobilistin ugestouss, datt an der Rue Edward Steichen an der Stad. Och hei war d'Accident nees op engem Zebrasträif kuerz virun enger Kräizung. Wéi d'Police op d'Plaz koum, war d'Affer schonn ënnerwee an d'Spidol, ma d'Gefier huet missen ofgeschleeft ginn, well et beim Schock beschiedegt gouf.

Vun der Police ass et no dësen Tëschefäll nees en Appell un d'Automobilisten an un d'Foussgänger:

D'Automobiliste solle an der Géigend vu Foussgänger-Iwwergäng extra oppassen an hir Vitess de Wiederkonditiounen upassen.Och d'Foussgänger sollen sech, éier si iwwer d'Strooss ginn, dovun iwwerzeegen, datt de Chauffeur vum Gefier, wat grad op si zoukënnt, si och gesinn huet. Eng adequat Kleedung ka grad an de fréie Moiesstonnen, esou wéi owes, hëllefen, vun anere Persounen am Verkéier besser gesinn ze ginn.