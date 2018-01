CSV an DP op Koalitiounskurs? Reaktiounen LSAP an Déi Gréng (04.01.2018) Nodeems e Mëttwoch de Marc Spautz an d'Corinne Cahen sech an engem Fac-à-Face géigeniwwer stoungen, reagéieren LSAP an Déi Gréng.

Vun DP-Säit koum da gläich e puer mol de Reproche, dass d'CSV am Wahlprogramm 2013 keng kloer Ausso gemaach hätt, wat d'Zukunft vum Elterecongé ugeet.CSV ee Wackelpudding, dat huet de Parteipresident einfach sou stoe gelooss an huet a kengster Weis dorobber reagéiert, am Géigendeel, den CSV-Parteipresident huet der DP-Politikerin Recht ginn.äitzi, äitzi deemno tëscht CSV an DP an trotzdeem hätte sech vum Fong hir Géigesätz gewisen.De Gréngen no hätt de Parteipresident vun der CSV ee ganz schwaachen Aspekt vun der CSV richteg eriwwerbruecht an zwar dee vun der Alternativlosegkeet. Also, dass wann ee mat Fakte konfrontéiert gëtt, dass een dann eigentlech keng Alternativ huet an dann och schwéier huet Kritiken ze maachen.Lëtzebuerg huet eng laang Traditioun vu Koalitiouns-Regierungen, den aktuelle "Schmusekurs" hätt, dem Alex Bodry no, och dermat ze dinn, dass d'CSV no de Wahlen net eleng do stoe wéilt.