Staatsbeamten: 19% vu Posten net besat. (04.01.2018) Déi Zuel huet de Minister fir d'Fonction publique, den Dan Kersch, am RTL-Interview genannt. Op den 31. Dezember hunn 27.973 Leit beim Staat geschafft.

Dat nodeems de Staatsminister Xavier Bettel am Interview op der Tëlee dorop ugeschwat gi war. An de leschte 4 Joer huet de Staat 2.459 nei Posten, also voll Tâchen geschaf, vun deenen der awer just 1.989 konnte besat ginn. Dat si bal 80 Prozent vun de Posten.



Op der Steierverwaltung, sinn 2016 an 2017 105 Poste besat ginn, beim Centre des technologies de l'information de l'Etat waren et an de leschte 4 Joer 100 Posten, bei der Police 159, bei de Rettungsdéngschter wäit iwwer 100, bei der ADEM eng 100 an an der Educatioun ronn 700.



Dann intresséiert natierlech och wou déi 470 Posten sinn, déi net konnte besat ginn. Dat ass, seet den Dan Kersch, an deene Beräicher, wou am meeschte rekrutéiert gëtt an deenen traditionelle Beräicher wéi Enseignement, Steierverwaltung a Police. Do misst ee sech gemeinsam Gedanke maachen, wéi ee soll virgoen, esou den Dan Kersch deen awer anengems betount, datt wann ee wëll beim Lëtzebuerger Staat schaffen, een déi 3 offiziell Sproochen muss kënnen. Dat wier eng Obligatioun. Iwwerdeems géif een zënter 2009-2010 ee Gesetz hunn, wou de Prinzip festgehalen ass, datt Auslänner an d'Fonction Publique erandierfen.



Aus enger Statistik, déi dem Minister virläit, geet ervir, datt de Prozentsaz vun de Lëtzebuerger, déi beim Staat agestallt sinn, zënter 2007 net changéiert huet. Deemools waren et 92,2 Prozent. 10 Joer méi spéit 92,7 Prozent. Ronn 8 Prozent Auslänner also, mat 40 verschiddenen Nationalitéiten. Dat wier also keng politesch Iwwerleeung, mee eng Fro vu Mathematik. Et misst ee verschidde Beräicher méi opmaachen, wéi dat haut de Fall ass. Natierlech wieren d'Police an d'Magistratur zum Beispill och an Zukunft fir d'Lëtzebuerger reservéiert bleiwen.



Ma et gëtt fir de Minister Beräicher, wou ee senger Meenung no net muss Lëtzebuerger sinn. Zum Beispill an der Informatik. En anere Beräich, iwwert dee muss diskutéiert ginn, ass zum Beispill dee vun de Giischtercher. Wann de Prisong zu Suessem bis opgeet, ginn do 300 nei Leit gebraucht plus nach eng Kéier 50 Persounen, déi an den nächsten 3 Joer an d'Pensioun ginn an och mussen ersat ginn.



CGFP: Méi Transparenz iwwer Astellungspolitik net vu Muttwëll

D'Staatsbeamtegewerkschaft begréisst, datt endlech konkret Zuelen um Dësch leien.

CGFP reagéiert / Reportage Dany Rasqué



Op déi hätt ee laang gewaart, méi Transparenz iwwert d'Astellungspolitik wier sécher net vu Muttwëll, heescht et bei der CGFP, déi och frou driwwer ass, datt d'Regierung bereet ass, méi Leit anzestellen.



Schliisslech wier d'Populatioun gewuess, et wiere méi Frontalieren am Land an et missten dowéinst och méi Servicer am ëffentlechen Déngscht geleescht ginn, seet de Romain Wolff, Generalsekretär vun der CGFP.



Aus den Zuele vum Minister vun der Fonction Publique geet ervir, datt 470 Plazen, déi geschaf goufen, nach net besat sinn.

Ee Beräich, wou vill Plazen op sinn, ass d'Educatioun. Eppes, wat een hätt kenne virausgesinn, seet de Romain Wolff.



Kuckt een den Enseignement, stellt ee fest, datt vill nei Lycéeë geschaf ginn. D'Populatioun ass méi grouss an domadder och d'Demande. Wann ee Lycéeë baut, muss een och wëssen, datt ee Leit muss hunn, déi d'Schoul halen. Dat si Saachen, déi een einfach muss virplangen. Also ass et och do kee Wonner, datt elo dee Besoin do ass. Et hätt ee sech dat do och e bëssen éischter kënnen ukucken. An den 80er Joren ass nach gesot ginn, datt een der manner brauch, elo ginn der awer massiv méi gebraucht. Elo ass awer nach munches ze maachen, fir déi Leit effektiv ze fannen.



Wa bis den neie Prisong zu Suessem opgeet, ginn do eng 300 nei Giischtercher gebraucht, da mussen awer och nach eng 50 Persounen ersat ginn, déi an den nächste 3 Joer an d'Pensioun ginn.



Fir de Romain Wolff ass dat net onbedéngt eng Ursaach, driwwer ze diskutéieren, do Leit aus dem Ausland anzestellen. Hie stellt vill méi a Fro, ob een déi Leit wierklech net am Grand-Duché fënnt.



Op der Adem si jo awer vill Leit ageschriwwen an et géif den Romain Wolff wonneren, wann een do net 300 Persoune géif fannen, déi op déi Dispositioune passen an elo net einfach emol soen, mir mussen opmaachen. De Prisong geet jo eréischt an e puer Joer op, da muss een elo ganz genau analyséieren. A Leit aus dem Ausland astellen ass net direkt d'Solutioun.



Aus de Statistiken vum Minister Dan Kersch geet ervir, datt den Ament eng 8 Prozent Auslänner beim Lëtzebuerger Staat schaffen, Leit mat 40 verschiddenen Nationalitéiten.



Dee Prozentsaz ass iwwregens nach ëmmer genee esou héich, wéi virun 10 Joer.