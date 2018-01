© Annick Goerens / RTL Radio Lëtzebuerg

Méi Qualitéit am Journalismus, Fake News evitéieren an denoncéieren an d'Annonce, dass d'Pressehëllef nach dëst Joer soll reforméiert ginn, dat waren d'Haaptmessagë beim Neijoerschpatt vum Premierminister Xavier Bettel virun de Vertrieder vun de Lëtzebuerger Medien am nationale Geschicht- a Konschtmusée um Fëschmaart an der Stad.

Neijooschpatt mam Xavier Bettel / Reportage Annick Goerens