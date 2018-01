Et ginn och nach aner wichteg Themen. Zum Beispill d'Pensiounen an d'Fro, wat d'Parteien dann hei wëlles hunn, respektiv fir d'Wahlen annoncéieren.Déi aktuell Oppositiounspartei CSV fuerdert ëmmer nees Diskussiounen iwwer d'Zukunft vum Pensiounssystem. Et schwätzt ee vun engem Problem. Komplett aner Aschätzung bei der DP. Fir d'DP gëtt et dëse Problem net, well d'Keese voll sinn, well een Emploien huet a well mir Wuesstem hunn. De System wier opgebaut op dëse Wuesstem an deemno géing de System funktionéieren.E Wuesstem, deen op Zuele vun Eurostat baséiert. Bis 2060 ass Lëtzebuerg an deem Zeenario wéi gesot e Staat mat iwwer enger Millioun Awunner a mat am beschte Fall 805.000 Aktiven. Den Ament géife vill Leit tëscht 60 a 65 net méi schaffen, obwuel se sech nach fit genuch géife spieren.Méi laang schaffen, méi abezuelen, oder manner Leeschtung. Dräi méiglech Schrauwen un deene gedréint ka ginn.Fir déi eng e Problem, fir déi aner ass alles an der Réi. D'Pensiounsreform huet d'Potenzial e Wahlkampf-Sujet ze ginn.