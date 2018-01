Neijoerschpatt vun der CSV (04.01.2018) ...

Wann et no der Virstellung vum CSV Parteipresident Marc Spautz geet, da géif um Neijoerschpatt 2019 de Statsminister Claude Wiseler schwätzen. Bis dohinner hätt een awer nach e gutt Stéck Aarbecht viru sech. Virun allem an der Familljepolitik wéilt ee, wann een erëm an d'Regierung géif zeréckkommen, Ännerunge virhuelen, esou dass d'Familljen de Choix hätten, wéi se wéilte liewen.

An engem iwwerfëllte Kulturzenter zu Nidderaanwen, viru ronn 1000 Leit gouf en Donneschdeg den Owend vill iwwer d'Aarbecht vun der aktueller Regierung hiergezunn, a Sujete wéi Sécherheet, Logement a Mobilitéit wéilt d'CSV an Zukunft villes besser maachen. Den CSV Fraktiounschef a Spëtzekandidat Claude Wiseler huet e Accent op de Sujet Wuesstem geluecht.

Dacks gouf an de Rieden d'Aarbecht vun der aktueller Regierung kritiséiert. De Statsminister Bettel géif villes schéi schwätzen, sot de Fraktiounschef a Spëtzekandidat Claude Wiseler, et wier een an enger Welt an der alles esou beschriwwe gëtt wéi et engem gefält.

De Wirtschaftsminister Etienne Schneider, dee wéilt all Problemer duerch Wuesstem léisen, och d'CSV wier fir Wuesstem awer fir een, deen encadréiert ass.

D’CSV wéilt kee Wischi-Waschi Programm, a Saache Logement, Mobilitéit, Sécherheet a Wirtschaft wéilt een et besser maache virun allem awer an der Familljepolitik sot de Parteipresident Marc Spautz.