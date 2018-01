Neijoerschpatt vun der DP (04.01.2018) ...

En Donneschdeg hu se sech bei der DP um traditionellen Neijoerschpatt ganz houfreg gewisen iwwert déi Aarbecht, déi d’Partei an der Regierung déi lescht 4 Joer geleescht huet. Et géif een eng Politik fir d’Land maachen a fir d’Leit. Eng Politik déi zukunftsorientéiert wier. An och wann een no hanne géif kucken, wat geleescht gouf, kéint ee Projeten ewéi d’Steierreform oder dat neit a modernt Déiereschutzgesetz esou wéi déi familljepolitesch Mesure nennen. Natierlech huet d’DP och op de Score vun de leschte Gemengewahlen gekuckt. Resultater, déi de Wee fir d’Chamberwahlen solle preparéieren.

D‘DP huet bewisen, datt wann een Iddien huet an deenen trei bleift a se ëmsetzt, de Bierger dat och weess ze schätzen, sot de Premier Xavier Bettel während senger Interventioun.

Et steet ee virun enger grousser Erausfuerderung, sot um Neijoerschpatt vun der DP d’Partei-Presidentin Corinne Cahen. Et hätt een nämlech ee Bilan ze verteidegen. An deen ass an den Ae vun den DP Memberen d’lescht Joer gutt, wann net esouguer ganz gutt ausgefall. Vill Projeten hätt een duerchgesat kritt.