De Service de la Navigation deelt um Freideg de Moie mat, dass de Referenzpeegel zu Stadbriedemes viru 6 Auer bei 5.61 Meter louch. D'Waasser ass zu deem Ament mat 3 Zentimeter an der Stonn. Um 12.45 Auer war de Stand bei

5.73 Meter héich.



Zu Gréiwemaacher waren et um Moien 5.87 Meter. Hei ass de Peegel ëm 2 Zentimeter d'Stonn geklommen. Ma vu 7.15 Auer un huet sech d'Laach hei liicht stabiliséiert. De Pegel war zu deem Moment bei 5,99 Meter an an der Mëttesstonn war e "just" bis op 6 Meter gekommen.



Gréiwemaacher um 8 Auer



De Stand zu Gréiwemaacher um 13.45 Auer



Zu Réimech louch de Peegel um Freideg de Moie bei bal 4.7 Meter. Kuerz virun 13 Auer war en awer nach em 11 Zentimeter geklommen.



Réimech um 8 Auer



De Stand zu Réimech a Stadbriedemes um 13.45 Auer



Et gëtt domat gerechent, dass d'Musel nach op d'mannst bis e Samschdeg de Moie weider an d'Luucht geet.



De Service vun der Navigatioun geet zu Stadbriedemes vun engem Referenzpeegel vun 6 Meter 50 aus. Dat wier ee Meter 20 iwwert der Cote de Vigilance a 70 Zentimeter ënnert de Cote de Préalerte. D'Musel wäert wuel nach bis e Sonndeg weider klammen.

D'Situatioun op der Sauer huet sech an de leschte Stonnen net verschlechtert. Do sinn d'Peegele gréisstendeels stabel bliwwen.







De Stand vun Dikrech um 13.45



Situatioun an Däitschland net evident



D'Peegel sinn do och am Gaang, ouni Ënnerbriechung ze klammen. Besonnesch am Süde vum Land huet dee ville Reen d'Pompjeeën an der Nuecht op e Freideg an Otem gehalen. Am Schwarzwald koum et plazeweis zu Iwwerschwemmungen an Äerdrutschen.



D'Meteorologen hate bis e Freideg de Moie 70 bis 120 Liter Reen pro Quadratmeter virausgesot. Och a Rheinland-Pfalz klammen d'Peegel weider. Op ville Plaze stinn d'Stroossen ënner Waasser.



Zu Tréier kéint de Peegel vun der Musel um Freideg de Moien op iwwer 8 Meter klammen. Wéinst dem Héichwaasser gouf schonn en Donneschdeg d'Schëfffaart op der Musel gestoppt.