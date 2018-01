Géint 17.45 Auer waren tëscht dem Scheedhaff a Sandweiler zwee Ween aneneegerannt. Eng Persoun gouf blesséiert.



Ee Blesséierte gouf et och an engem Accident géint 18.10 Auer tëscht Buerschent an der Buerschtermillen, och hei hate sech zwee Autoen ze pake krut.



Géint 23.20 Auer hat et dunn nach en Accident tëscht Fëschbech an Hengescht ginn. Och hei waren zwee Ween aneneegerannt. Zwou Persoune goufe liicht verwonnt.



Ee Feier gouf et dann nach en Donneschdeg den Owend géint 18.30 Auer zu Schëffleng an der Cité op Hudelen. Do war eng Matrasse a Brand geroden. Am Asaz waren déi lokal Pompjeeën.