Wéi mir en Donneschdeg gemellt hate, geet den CSV-Parlamentarier Marcel Oberweis bei den nächste Chamberwahlen net méi mat. Op den 30. Juni hält hien als Deputéierten no 14 Joer um Krautmaart op a gëtt vun deem Moment u vun der CSV Politikerin Claudine Konsbrück ersat, déi noréckelt.



Scho virun 2 Joer ass de Marcel Oberweis op Gemengenniveau méi kuerz getrueden. Hien huet sech do aus dem Schäfferot zu Steesel zeréckgezunn a wollt deemools nëmme méi am Gemengerot aktiv sinn. Eng Decisioun, déi deemools schonn de Wee fir seng aktuell Decisioun tracéiert huet, seet de Marcel Oberweis. Den 9. Abrëll géif hien 69 Joer al ginn, an da wier et Zäit a sengen Aen fir Äddi ze soen. Hien hätt 1962 ugefaange mat schaffen, sou seet de Marcel Oberweis an eisem Interview... dat wier e ganz laange Wee. Elo wéilt hie sech op seng Cooperatioun an Afrika konzentréieren, wou hien als Ingenieur Projeten um Lafen huet. Do gesäit hien elo seng Aufgab.

De Marcel Oberweis



Hie wéilt elo jonke Leit d’Rudder iwwerloossen, esou de Marcel Oberweis. D’Claudine Konsbruck géif do ganz gutt passen.



Um Freideg den Owend kucke mir da wéi d’CSV Politikerin, déi och um Knuedler setzt, dës nei Aufgab wëll ugoen.