De Regierungsrot huet e Freideg de Moien de Gesetzprojet ugeholl, mat deem d'Gare an der Stad ausgebaut gëtt. D'Aarbechte ginn an zwou Phase realiséiert.

© CFL

D'Aarbechte ginn an zwou Phasen realiséiert. De Quai 5 soll bis Dezember 2019 fäerdeg sinn. De 6. Quai dann 2 Joer drop. Käschtepunkt 171 Milliounen Euro.



Et kënnt och eng Passarelle, déi 2022 iwwer 106 Meter de Garer Quartier mat Bouneweg verbënnt. Den Ausbau vun der Stater Gare ass néideg ginn, fir de grousse Passagéierfluxen am Zuchtrafic ze meeschteren, esou an der Vergaangenheet den zoustännege Minister François Bausch.



PDF: Projet - Aarbechten op der Stater Gare