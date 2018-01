Am Januar zejoert gouf um Dikrecher Geriicht e Polizist, deen ë.a. wéinst passiver Korruptioun ugeklot war, zu 6 Méint Prisong mat Sursis an enger Geldstrof vu 5.000 € veruerteelt. De Mann vun der Police Judiciaure soll am Dezember 2013 versicht hunn, de Buergermeeschter vu Bauschelt ënner Drock ze setzen, fir eng Saisie op seng Pai réckgängeg gemaach ze kréien, Saisie, déi op Réckstänn bei der Grondsteier zréckzeféiere war. Als Drockmëttel hätt de Beschëllegte vun enger penaler Affär géint de Gemengepapp geschwat.

Um Freideg de Moie war op der Cour d'appel an der Stad de Prozess an zweeter Instanz, an do kéint et d'selwecht ausgoe wéi an éischter.





Cour d'appel - Polizist riskéiert 6 Méint Prisong op Suris



Allzäit huet d'Vertriederin vum Parquet général d'Confirmatioun vum 1. Uerteel gefrot. De Virworf vun der passiver Korruptioun wär wuel net zréckzebehalen, dofir awer dee vun der Intimidatioun. De Polizist hätt eng Mise en scène an dem Buergermeeschter Angscht gemaach mat enger penaler Affär, soudass deen en Affekot ugeruff hat. Bei engem Rendez-vous op der Gemeng hätt de Gemengepapp gefrot, a wéi enger Funktioun de Mann do wär: D'Äntwert war „als Kolleg a Polizist“. Seng Intentioun wär kloer gewiescht: De Buergermeeschter sollt op d'Erhiewe vun de Sue verzichten. Well de Gemengepapp net hätt wëllen eleng sinn, hätt hie beim Rendez-vous och Zeien, dorënner den Affekot, dobäi gehat.

Beim Beschëllegten, deen d'nämmlecht wéi de Parquet, Appell gemaach hat géint dat 1. Uerteel, huet dat sech anescht unhéieren. Nodeems hien am Dezember 2013 wéinst dëser Affär op d'Friddensgeriicht zitéiert gouf, hätt hien dem Buergermeeschter ugeruff an deem e Rendez-vous op der Gemeng virgeschloen. D'Saisie op der Pai réckgängeg ze maachen hätt näischt bruecht, sot de Polizist, fir deen och keng Intimidatioun virlouch. Wouropshin de President vum Geriicht gemengt huet, Zitat: „Dir hutt Iech opgespillt, wéi wann Dir hien a penal Schwieregkeete brénge kéint! Dir hätt Iech solle wéi en normale Bierger opféieren an net wéi e Polizist! Dir hutt gemengt, Dir kéint de Gemengepapp ënner Drock setzen, ma Dir hat näischt!“ Wat de Mann vun der PJ net wollt sou stoe loossen: Hien hätt de Buergermeeschter net ënner Drock gesat, et wär näischt do gewiescht, an de Gemengepapp hätt genee gewosst, dass d'Saach um Geriicht war!

Och fir den Affekot vum Ugeklote kéint net vun Intimidatioun Rieds sinn. Dem Me Jean Lutgen no wär säi Client rose/frustréiert gewiescht, well hien déi Saisie krut. Hie wär ouni béis Intentioun op d'Gemeng gaangen, mä fir déi leideg Affär ze klären. De Mandant an de Buergermeeschter géife sech kennen, et wäre bestëmmt Saache gesot ginn, déi ee sech hätt kënne spueren, ma eng Intimidatioun hätt et net ginn. Nom Gespréich hätte si sech och d'Hand ginn. Fir de Polizist, deen d'Recht gehat hätt, fir mat der Fauscht op den Dësch ze schloen, sollt et zum Fräisproch kommen, sou säin Affekot.

D'Uerteel gëtt den 30. Januar gesprach.