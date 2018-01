© afp

Dass déi Iddi awer net iwwerall op Zoustëmmung géif stoussen, dierft kloer gewiescht sinn, d'Chambre de Commerce mengt souguer, dass e méi héije Mindestloun kontraproduktiv kéint sinn.

De Mindestloun ass net ënnert der Aarmutsgrenz wéi de Nicolas Schmit dat behaapt, seet de Carlo Thelen, Direkter vun der Chambre de Commerce. Als aarm gëllt een nämlech mat engem disponibele Revenu vu ronn 1.600 Euro de Mount, den netto Mindestloun läit awer bei iwwer 1.700 Euro. Ausserdeem wiere Mindestlounbezéier typescherweis guer net déi Leit, déi am meeschten ënnert Aarmut leiden.

De Carlo Thelen erkläert, dass déi Leit, déi wierklech ënnert der Armut leiden, dass dat zu 45% d'Chômeure sinn an zu 20% d'Independanten.

Eng Erhéijung vum Mindestloun géif dee vun den héije Liewenskäschten hei am Land net kënne léisen. Um Enn hätt ee souguer mat engem méi héije Mindestloun manner am Portmonnie, dat well da ganz vill Leit ee gutt Stéck méi Steiere bezuele mussen an en plus géinge se en Deel Transferts sociaux verléieren.

Dat wier also komplett kontraproduktiv. E méi héije Mindestloun géif en plus däitlech méi Käschte fir d'Entreprisë bedeiten, d'Kompetitivitéit vum Standuert Lëtzebuerg géif enorm dorënner leiden. Am Endeffekt wier dat dann en Nodeel fir jiddwereen.

Den Aarmutsrisiko misst also vill éischter duerch sozial Mesuren opgefaange ginn a kéint net um Bockel vum Patronat ausgedroe ginn.