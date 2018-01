Deadline vum PAG/Reportage Pit Everling





Bis op Weideres soll et beim genannten Datum bleiwen, äntwert de Minister Dan Kersch.



Well d'Deadline den 8. August ass, hunn d'CSV-Deputéiert Gloden an Eicher beim zoustännege Minister nogefrot, ob hien um Delai festhält.Bis op Weideres soll et beim genannten Datum bleiwen, äntwert de Minister Dan Kersch.

Eng weider Verlängerung vum Delai géing allgemeng mat sech bréngen, datt d'Realisatioun vu wichtege Logementsprojeten an d'Längt gezu géing ginn, dat selwecht gëllt fir juristesch Onsécherheeten an Ongerechtegkeeten, well net all Gemeng d'selwecht traitéiert ka ginn.



Weider schreift de Minister, datt eng Annonce vun enger Verlängerung e falscht Signal un déi Gemenge wier, déi hire PAG nach net finaliséiert hunn. Et géif ee riskéieren, datt dës d'Saache weider schleefe loossen.



Vun de ronn 60 Gemengen, déi betraff sinn, hätten déi allermeescht awer déi éischt Phas vun der Ëmwelt-Evaluatioun hannert sech, begréisst den Dan Kersch, just 4 Gemenge stéingen hei nach op.



De Minister verweist dann nach drop, datt mam Gesetz vum 14. Juni 2015 d'Sanktioune manner strikt gemaach goufen, wann den Delai, an dësem Fall den 8. August, net agehale gëtt. Den ale PAG ka weider applizéiert ginn, dëse kann awer net geännert ginn a plans d'aménagements particuliers, also PAPen, en Vue vun neie Quartiere sinn net méiglech.



Den Dan Kersch mécht nach den Appell, datt d'Gemenge punktuell Modifikatioune vun hirem ale PAG op e strikte Minimum solle limitéieren, fir d'Bureaux d'études, déi den Ament ganz vill Aarbecht hunn, net nach méi ze belaaschten.