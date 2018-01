© Archivfoto

Deemools war e Mann op engem Scooter gestuerwen, wéi en Automobilist, dee voll an ze séier gefuer war, versicht hat, fir en 12m laange Bus z’iwwerhuelen. Am November 2013 war de Chauffeur dofir ë.a. zu engem Joer Prisong mat Sursis veruerteelt ginn.

Wat zwou Parties civillen ugeet, déi als Foussgänger physesch a psychesch Sequellen dovu gedroen haten, ware virun eppes méi wéi 4 Joer Expäre genannt ginn, déi deene Leit hire Schued evaluéiere sollten. Dorëms goung et an zweeter Instanz.

E Mann, deen deemools vum Scooter erfaasst gi war, huet haut nach Péng am Knéi an an der Nuque an hat zanterhier eng 200 Seancë beim Kiné! D'Expertise vun engem Dokter wär net fundamental ze kritiséieren, sot den Affekot vum Affer, bis op ee Punkt: der Opfaassung vum Medeziner, dass d'Péng am Knéi net mam Accident zesummenhänkt. De Me Sabbatini huet bedauert, dass déi éischt Riichter dem Expär säi Rapport ugeholl hunn, trotz aneren Argumenter. Obwuel eng Rëntgen direkt nom Accident keng Blessur un de Schanke gewisen hätt, hätt säi Client wéi gehat, wouropshin IRMe gemaach goufen. Den Expär hätt och dono keng Pathologie festgehalen, wougéint fir en aneren Dokter, e Chirurg, eng Tendinos - dat si Verännerungen un enger Sehn, déi wéi dinn - do ass, wou den Expär näischt festgestallt huet. Den Affekot huet dofir eng weider Expertise verlaangt an d'Fro gestallt, firwat dem Mann säi Knéi nom Accident wéi deet, wat virdrun net de Fall war. Dem Affer seng Aussoe wäre vum Expär net wouergeholl ginn, ma d'Péng kéim net vun näischt. Et géif sech d'Fro stellen, ob den Accident net d'Ursaach dovu wär!

Den Affekot vun der Assurance huet iwwerdeems d'Fro opgeworf, ob ee sech vun de Konklusioune vum Expär sollt ewech bewegen oder net. 6 an en halleft Joer nom Accident hätt den Affekot vum Affer keen neit, objektiivt Element dofir virgeluecht, sou de Me Franz Schiltz. Déi eenzeg Meenungsverschiddenheet, déi et géif ginn, wär déi, wou genee d'Péng wär. Deemools wär wuel e schwéieren Accident tëscht Auto a Scooter geschitt, ma dat hei wär en "Nebenkriegsschauplatz". Hie wéilt net soen, dass de Mann net blesséiert gouf; dëst wär awer just „e klenge Rateschwanz vun der Geschicht“. Well d'Géigesäit net soe géif, wat se vum medezinesche Standpunkt hier gär hätt, sollt d'Uerteel aus 1. Instanz vu virun eppes méi wéi engem hallwe Joer, dat zu den eegene Gonschten ausgefall war, confirméiert ginn.

D'Appelluerteel ass fir den 30. Januar.