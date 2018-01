Am Kader vum Ausbau vum Tramsreseau geet e Méindeg e Chantier op der Stäreplaz an der Stad op.

© RTL (Archiv)

Während den Aarbechten ass d'Zirkulatioun vun der Areler Strooss, der Rue de Rollingerond an der Rue Val Ste Croix awer garantéiert. D'Ponts et Chaussées präziséieren awer, datt eng oder méi Spure während den Aarbechte kënnen zougemaach ginn.Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

Dans le cadre du réaménagement de la place de l'Étoile à Luxembourg-Ville, l'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier dont les travaux tendent à assurer les échanges multimodaux autobus/tramway. Les travaux commenceront le lundi 8 janvier 2018 et seront terminés avant le début des congés collectifs.



La circulation sur la route d'Arlon (N6), la rue de Rollingergrund (N12) et la rue Val Ste Croix sera garantie pendant toute la durée des travaux. Toutefois, une ou plusieurs voies de circulation pourraient être supprimées selon le phasage des travaux, notamment lors de la mise en œuvre de la couche de roulement.