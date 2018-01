Et wär een awer schonn derbäi, de Problem ze redresséieren.

Dat geet op alle Fall aus der Äntwert vum Educatiounsminister Claude Meisch ervir op eng parlamentaresch Fro vum CSV-Deputéierte Marc Spautz.



No der Reform vum Nationalitéitegesetz hätte vill méi Leit eng Demande gemaach, fir d'Lëtzebuerger Nationalitéit ze kréien an deemno huet dat och Konsequenzen op d'Organisatioun vun de Sproochecoursen am Lëtzebuergeschen an d'Examen am INL, erkläert den Educatiounsminister.



Fir d'akademescht Joer 2017/18 sinn all d'Examenssessioune bis am Juli komplett gefëllt, et gëtt just nach een Datum, de 6. Juli, wou nach eng 30 Plaze fräi sinn.



Just fir ze vergläichen: am Joer 2016/17 huet den INL 13 Sessiounen organiséiert fir 1.400 Kandidaten. Fir d'Joer 2017/18 goufen du méi Examinateuren agestallt, déi 1-2 Sessiounen de Mount organiséiert hunn an am Ganzen 1.616 Kandidaten empfänke konnten.



Well d'Zuel vun den Inscriptiounen awer bei wäitem d'Erwaardungen iwwertraff huet, hat den INL schonn decidéiert, weider Examinateuren ze forméieren an doduerch konnte 4 zousätzlech Sessiounen fir 512 Kandidaten organiséiert ginn.



Iwwregens loung den Taux de Reussite 2016 bei 62 Prozent an zanter dass dat neit Gesetz a Kraaft ass, variéiert den Taux tëscht 72 bis 87 Prozent, präziséiert de liberalen Minister.



D'Equipe am Sproocheninstitut besteet aktuell aus 16 Enseignanten, engem Responsabele fir d'Formatioun an d'Koordinatioun an engem Employé, dee sech ëm d'Examen këmmert.



Am Laf vun dësem Joer wäert den INL iwwerdeems zeréck op den Boulevard de la Foire op den Lampertsbierg plënneren, do hätt ee méi adaptéiert Raimlechkeeten fir Examen z'organiséieren an da kéint een d'Examen an engem regelméissege Rhythmus ofhalen. Donieft géifen fir d'Joer 2018/19 weider Enseignanten agestallt ginn.



Fir d'Lëtzebuerger Nationalitéit ze kréien, muss een éischtens Lëtzebuergesch Coursen packen, zweetens een Examen packen oder 24 Stonnen Cours maachen am Fach "vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg". D'Kandidate kënnen den Examen an de Cours op Franséisch, Däitsch oder Englesch maachen. Den Examen gëtt zweemol am Mount ofgehalen fir plus minus 100 Kandidaten. Dofir ginn et hei quasi keng Delaien, héchstens 1 Mount, dat äntwert den Educatiounsminister.