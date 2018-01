Joerzéngtelaang hätten d'Proprietéitsverhältnisser keng Roll gespillt, seet de Jeff Christnach vum Kierchebauveräin. Elo allerdéngs wier duerch dat neit Gesetz eng schwiereg Situatioun entstanen. © Pit Everling

Ganz geschwënn ass am Chamberplenum de Vott iwwer d'Ofschafe vun de Kierchefabricken. Bei de Proprietéitsverhältnisser ass een sech awer – wéi et schéngt – nach net grad iwwerall am Land eens, dat gëllt mol fir d'Beggener Kierch.D'Gemeng seet, si wier de Proprietär, de lokale Kierchebauveräin seet awer, hie wier de rechtméissege Besëtzer, a seet sech iwwerrascht, datt d'Gebai am Gesetzestext bei den Annexen opdaucht.

Kierchebauveräin Beggen: Wat seet d'Lydie Polfer?



Et geet ëm d'Kierch op der Lëtzebuerger Strooss, déi mam aussergewéinlechen Tuerm. Rezent gouf den 80. Anniversaire gefeiert, den Tuerm koum Joerzéngte méi spéit. An den 30er-Jore war Beggen keng Por, Awunner hu sech an engem Kierchebauveräin – net ze verwiessele mat Kierchefabrik – zesummegedoen a se hunn d'Gebai baue gelooss, op engem Terrain, deen d'Gemeng Lëtzebuerg deemools zur Verfügung gestallt huet.Joerzéngtelaang hätten d'Proprietéitsverhältnisser keng Roll gespillt, seet de Jeff Christnach vum Kierchebauveräin. Elo allerdéngs wier eng schwiereg Situatioun entstanen, "well dat neit Gesetz am Fong virgesäit, datt d'Kierchen enger Gemeng oder enger Kierchefabrick gehéieren. Jo hei zu Beggen ass et awer anescht, well hei gehéiert se engem Kierchebauveräin. Well deen huet se bezuelt, geplangt, hie war de Bauhär, ech weess net, wéi een dat nach sollt anescht nennen, wéi datt hien de Proprietaire wier."Et hätt een och Dokumenter, déi dat géinge beleeën. "De Problem ass, datt de Proprietaire hei absolut ignoréiert gëtt. An datt obwuel mer eis op verschidde Plaze gemellt hunn, kee wierklechen Interesse hat, fir op eis zouzekommen an déi Saach op eng anstänneg Aart a Weis ze klären." Dorobber géif een awer nach ëmmer hoffen.Datt d'Gemeng de Proprietär wier, wëll een net gëlle loossen, och wann et en Acte gëtt, wier dat eng reng Presomptioun.Et kéint jiddefalls net sinn, datt deen, deen eng Kierch gebaut huet, op eemol Loyer fir dës misst bezuelen, seet de Jeff Christnach, fir deen trotz Verspriechen och net sécher ass, datt d'Kierch net awer – à long terme – net méi als Kierch wäert genotzt ginn.Et wier ee jiddefalls nach ëmmer prett fir den Dialog ... "mat deem, dee mat eis schwätzt." Soss hätten och scho Leit Donen an Aussiicht gestallt, fir d'Gesetz unzefechten.De Wee bei d'Justiz wéilt een sech awer spueren, et wéilt ee kee Sträit mat der Gemeng, mat där ee soss gutt géing fueren.Ma an dësem Dossier ass d'Positioun vun der Gemeng kloer an och kloer en aner: Et wier evident, datt net de Kierchebauveräin, mä d'Gemeng Lëtzebuerg Proprietaire vun der Beggener Kierch wier, äntwert d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer. D'Kierch géif op engem Terrain vun der Stad Lëtzebuerg stoen, d'Stad hätt och bei Wäitem am meeschte Suen dran investéiert an et wéilt ee jo och, datt d'Kierch Kierch bleift, dat wier dach déi beschte Garantie, déi ee kéint ginn. Ausserdeem wier dat ewell alles en long et en large duerchdiskutéiert ginn.

D'Stad Lëtzebuerg hätt de Kierchebauveräin ëmmer ënnerstëtzt, ënnerhalen, hätt Garantie ginn an hätt de groussen Ausbau an de 60er-Jore matbezuelt.Aus dem Inneministère heescht et, datt ee sech op déi Donnéeë géing verloossen, déi ee vun de Gemenge kritt an un déi géing ee sech dann halen.