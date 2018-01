Observatoire vun der Islamophobie (05.01.2018) Den 2. Januar gouf per Pressecommuniqué bekannt, datt et zanter dem éischte Januar offiziell en Observatoire de l'Islamophobie hei zu Lëtzebuerg gëtt.

An deem Kontext wëll d'adr gäre wëssen, wéi eng Rechtsform den Institut IREDI, respektiv den Observatoire de l'islamophobie, hätt, an ob dee staatlech Subventiounen géif kréien. 8 Froe gi gestallt, dorënner déi, ob d'Regierung mat där Beuerteelung averstane wär, dass e Verbuet vum Niqab de Versuch wär, Fräiheeten anzeschränken, déi als Zilscheif d'"Minoritéiten an enger Minoritéit" hätt. Hie mengt iwwerdeems, datt d'Parteien, déi sech géint den Niqab gestallt hätten, elo vum IREDI speziell géinge viséiert ginn.D'Schreiwes vum Observatoire ass net ënnerzeechent. Et steet och keng Adress do. Op enger Nummer, déi do ze fannen ass, huet RTL ugeruff: Eng Fra, déi net hiren Numm sot, huet erkläert, datt am Januar 2019 réischt een 1. Bilan an en Interview géing gemaach ginn.Um Site vun der Agence Internationale de Presse Coranique steet, dass den Observatoire Relatioune mat dem "Centre d'égalité et de traitement" geknäppt hätt. Déi Responsabel vum CET goufen awer net offiziell weder vum Observatoire de l'islamophobie, nach vum IREDI kontaktéiert. Si hätten och d'Informatioun vun der Creatioun vum Observatoire aus de Medien.Um Freideg am spéide Nomëtteg koum dunn e Mail, wou déi Responsabel vum Observatoire erklären, dass hiren Objectif ass, den Akzent eleng op den Observatoire ze lenken. Si wëlle potentiell Affer virun all Zort vu Pressioun schützen. Éischt Temoignagë wäre schonn op hir Mail-Adress erakomm. Signéiert ass d'E-Mail och just mat Secrétariat.

Dès le premier jour de la nouvelle année 2018, au Luxembourg commence à fonctionner de façon officielle l’Observatoire de l’islamophobie.

L'islamophobie englobe tous les actes de discrimination ou de violence à l'encontre des institutions ou des individus en raison de leur véritable ou prétendue appartenance à l'islam. Il s'agit d’un fléau social qui prend de plus en plus d'ampleur partout dans le monde. De nombreuses institutions internationales ont dénoncé à plusieurs reprises le danger que représente l’accroissement de la haine et de l’intolérance envers les musulmans. Le Conseil de l'Europe, les Nations unies, l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, l’OSCE et bien d’autres organismes et institutions notoires ont consacré, dans leurs rapports et autres documents officiels, une place significative au phénomène de l'islamophobie et de l'intolérance envers les musulmans et, dans ce contexte, ont exprimé leur préoccupation suscitée par l'état des lieux et ont invité à une action concrète.

Malheureusement, les rapports montrent que la pratique de l’exclusion, le discours de haine, les actes délictueux de haine et autres manifestations de violence à l'encontre des musulmans sont trop fréquents aussi dans de nombreux pays de l'Union européenne. Dans les États voisins du Luxembourg, en France, en Belgique et en Allemagne, les partis de droite, basant ouvertement leur programme politique et leurs slogans préélectoraux sur le discours antimigratoire et antimusulman, gagnent en popularité. Quoique la situation concernant ce phénomène paraisse meilleure au Luxembourg que dans les pays voisins, l'absence de données officielles quelles qu’elles soient concernant l'islamophobie ne nous permet pas de tirer une conclusion claire et précise. Les derniers cas nous montrent néanmoins que de nombreux politiciens, notamment ceux des partis d'opposition, dépourvus d’idées nouvelles et progressistes, se voient opter pour un populisme futile pour ainsi gagner la faveur d’un certain nombre d’électeurs de droite. La loi sur une éventuelle interdiction du niqab, qui concernerait une quinzaine de femmes musulmanes au Luxembourg, constitue l'exemple le plus banal de tentative visant à restreindre les libertés de façon insensée, en prenant pour cible, dans le cas présent, des minorités au sein d’une minorité. Le dernier cas de pratique de l'exclusion a pris aussi pour cible une musulmane, en l’occurrence une avocate – à laquelle il a été interdit, parce qu’elle portait le voile, de prêter serment. De plus, les commentaires islamophobes de nombreux citoyens que nous rencontrons, sur des sujets se référant à l'islam et aux musulmans, représentent en quelque sorte un signal nous avertissant, nous tous et toutes, qu'il est temps d'entreprendre des actions concrètes pour que le discours de haine contre qui que ce soit ne devienne pas une composante de notre culture.

Dans son fonctionnement, l'Observatoire se concentrera prioritairement au suivi de l'état des lieux de l'islamophobie au Luxembourg. Les données collectées serviront de base à la rédaction d’un rapport annuel. Dans cette perspective, l'Observatoire compte sur l'assistance des organisations proches et surtout sur celle des citoyens qui sont priés de dénoncer toute forme de discours de haine, de pratique de l'exclusion, de violence verbale ou même physique, motivée par la véritable ou prétendue appartenance à l'islam de qui que ce soit, par courriel islamophobia@iredi.lu ou bien par appel téléphonique au numéro +352 691 568 776.

D’autre part, l'Observatoire envisage de consacrer son attention à l’organisation d’activités et projets ayant pour objectif la prise de conscience des citoyens et à la prévention de l'islamophobie. D’autre part, outre les activités précitées, au fur et à mesure du développement de ses capacités de travail, l'Observatoire s’efforcera, si nécessaire, d’offrir une assistance juridique et psychologique aux victimes de l'islamophobie.

L'Observatoire agira au sein de l'Institut de recherches, d'éducation et de dialogue interculturel (IREDI).

L'Observatoire de l'islamophobie a instauré également une distinction portant le nom de Jean-Michel Yahya Treinen – notre éminent concitoyen qui, sa vie durant, n’a pas ménagé ses efforts pour établir des ponts d'amitié et de compréhension entre les hommes et les cultures. Cette distinction sera décernée une fois par an à des individus pour récompenser leurs mérites exceptionnels dans la lutte contre toutes les manifestations de haine, de discrimination et de violence et pour la protection des droits de l'homme et des libertés.

Pour finir, une mise en garde. – L'islamophobie ne doit pas être perçue comme un problème concernant exclusivement la communauté musulmane mais comme un défi lancé à la société tout entière. Investissons nos efforts en commun pour que l’égalité des citoyens et la cohésion sociale, ces valeurs qui font rayonner le Luxembourg dans le monde, soient préservées et encore plus prisées.

Hei d'Fro vum Adr-Deputéierte Fernand Kartheiser



Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Staatsminister weiderzeleeden.

Aus de Medie gi mir gewuer, datt en Institut “IREDI” (Institut de Recherche, d'éducation et de dialogue interculturel) zu Diddeleng en “Observatoire de l’islamophobie” gegrënnt huet. An der Dageszeitung Journal vum 3. Januar gi Vertrieder vun dësem Institut mat dësen Aussoen zitéiert:



“Mais l'Observatoire constate entre autres que des politiciens «notamment ceux des partis d'opposition, dépourvus d'idées nouvelles et progressistes, se voient opter pour un populisme futile pour ainsi gagner la faveur d'un certain nombre d'électeurs de droite». La loi sur une éventuelle interdiction du niqab est d'ailleurs qualifiée comme une tentative de restriction de libertés qui prendrait pour cible «des minorités au sein d'une minorité».”



1. Wéi eng Rechtsform huet den Institut IREDI, respektiv den Observatoire de

l'islamophobie?



2. Kréien den Institut oder den Observatoire staatlech Subventiounen?



3. Huet dësen Institut, respektiv dee genannten Observatoire, Kontakter zu staatlechen Organer? Wéi stellt sech d'Regierung zu der Méiglechkeet vu Kontakter tëschent deem Observatoire a staatlechen Organer, inklusiv dem Zentrum fir politesch Bildung?



4. War d’Regierung am Viraus informéiert iwwer d’Grënnung vun deem Observatoire?



5. Wéi beuerteelt d’Regierung dësen Observatoire a seng Intentiounen? Weess d’Regierung eventuell vu Kontakter tëschent dësem Observatoire oder senge Mataarbechter a radikal-islamisteschen Organisatiounen?



6. Gesäit d’Regierung duerch d’Aktivitéite vun deem Observatoire eng méiglech Gefor fir d’Meenungsfräiheet zu Lëtzebuerg?



7. Wëllt d'Regierung et deem Observatoire eventuell erlaben, Enquêten, Virträg, Ausstellungen oder aner Aktivitéiten a staatlechen Institutiounen, wéi z.B. Schoulen, ze organisiéieren?



8. Ass d’Regierung mat där Beuerteelung averstanen, datt e Verbuet vum Niqab eng “tentative de restriction de libertés” wär, “qui prendrait pour cible «des minorités au sein d’une minorité»?



Fernand Kartheiser

